Финансы

REGNUMREGNUMКурс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов американская валюта дорожала на 0,82% относительно уровня закрытия — до 66,005 рубля за доллар.
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Курс доллара превысил ₽67 впервые с сентября 2019 года

РБК02:08

Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгода

Комсомольская правда03:17

Рубль потерял более 1,5% к основным валютам на открытии Московской биржи

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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 74 руб. впервые с 29 августа 2019 года

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Курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с лета прошлого года

Life.ru03:57

Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года

iReactorвчера в 11:21

Курс доллара превысил 65 рублей, евро – 71 рубль

Взгляд-инфо25 февраля в 05:19
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Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
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В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом

У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
РИА Новости 05:59
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Лавров заявил, что компромиссов с террористами в Сирии быть не должно

Россия выступает против того, чтобы искать компромиссы с террористами на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии.
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Происшествия

В Калининграде из-за гибели в кипятке мужчины задержали полицейского

В Калининграде арестовали полицейского, которого подозревают в причастности к гибели задержанного в камере.
Pravda.Ru 05:43
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Тренер «Спартака»: хочу выиграть все матчи весной

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Курс доллара превысил 67 рублей

В пятницу, 28 февраля, курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей, а курс евро преодолел отметку 74 рубля.
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В ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком России разработал проект процедуры общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
RT на русском 06:31
Армия и оружие

В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО

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После обнаружения наркотиков в квартире Абызова возбуждено дело

Следственный комитет возбудил дело после обнаружения наркотических средств в квартире экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:49
Общество

Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
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Технологии

Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group

Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
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Бритни Спирс сломала ногу во время танца

Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
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Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»

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Газета.Ru 02:48
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Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты

Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты о недостающих водопроводах в больницах и неэффективном расходовании средств.
BFM.ru вчера в 08:50
Транспорт

В Госдуме предлагают привязать штрафы к стоимости автомобиля

По данным портала «РИА Новости», который ссылается на заместителя председателя Госдумы по транспорту Александра Старовойтова, в Госдуму внесено предложение рассчитывать размер штрафа отталкиваясь от стоимости автомобиля нарушителя.
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Apple выпустит для iPad клавиатуру с тачпадом

Специалисты компании Apple намереваются оснастить iPad более функциональной съемной клавиатурой.
Дни24 06:00
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В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Начальник отдела пенсионного обеспечения Министерства внутренних дел, полковник внутренней службы Светлана Алешина арестована на два месяца.
Вести.Ru 04:14
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
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Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе

В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
iReactor вчера в 20:15
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Бюджетный смартфон Vivo Z6 получил миниатюрную фронтальную камеру

Уточняется, бюджетный смартфон Vivo Z6 оснастили миниатюрной фронтальной камерой.
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Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

РИА Новости вчера в 03:47
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС вчера в 02:26
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Появились характеристики Samsung Galaxy A11

The GEEK 05:43
Армия и оружие

Названа защита российских самолетов в Сирии

Российская боевая авиация в Сирии защищается от атак переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), активно применяемых противником, полетами на больших высотах, сообщил «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
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Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

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Авто

Renault снизила цены на двигатели и механические трансмиссии

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Армия и оружие

В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе

ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
ТАСС 03:36
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