Финансы
REGNUMКурс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года
Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов американская валюта дорожала на 0,82% относительно уровня закрытия — до 66,005 рубля за доллар.
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Владимир Путин детально обсудил обстановку в сирийском Идлибе с членами Совбеза России в ходе оперативного совещания, заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.
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Банк России продолжит скупать валюту — Силуанов
Министр не видит ничего чрезвычайного в обвале рубля, ЦБ продолжит скупку валюты рубль в рамках бюджетного правила Банк России не будет приостанавливать скупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила, как он поступал в августе и с сентября по конец года в 2018 году, из-за скачка волатильности — сейчас для этого нет оснований, считает глава Минфина Антон Силуанов.
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Баталина назначена заместителем министра труда
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Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
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Apple выпустит для iPad клавиатуру с тачпадом
Специалисты компании Apple намереваются оснастить iPad более функциональной съемной клавиатурой.
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Замглавы минздрава: «Мы никого и ничего закрывать не собираемся»
Члены Общественного совета обсудили планы по реализации нацпроектов и программы модернизации первичного звена здравоохранения.
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В Рязани произошла массовая драка во время выступления Булановой
В Рязани во время выступления певицы Татьяны Булановой произошла массовая драка. Видео потасовки опубликовано в соцсети "ВКонтакте".