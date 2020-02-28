Финансы

REGNUMREGNUMКурс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов американская валюта дорожала на 0,82% относительно уровня закрытия — до 66,005 рубля за доллар.
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Доллар стоит больше 67 рублей: курс валют на сегодня

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Рубль потерял более 1,5% к основным валютам на открытии Московской биржи

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Российские рынки летят вниз, курс евро перевалил за 74 рубля

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Курс валют: рубль рухнул в пятницу на открытии торгов

Свободная Пресса03:16

Курс евро превысил 74 рубля впервые с августа 2019 года

RT на русском03:22

Курс доллара превысил ₽67 впервые с сентября 2019 года

РБК02:08
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Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

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Президент России Владимир Путин рассказал, как ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника ради обеспечения его безопасности.
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Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram видео в котором предстала перед фанатами абсолютно с другим лицом.
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Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
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Институт искусственного интеллекта МГУ возглавит Катерина Тихонова

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В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР задержало внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Виталия Ромаса.
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Канада в скором времени перестанет платить за охрану принца Гарри и его жены Меган Маркл, сообщает телеканал CTV со ссылкой на министерство общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям страны.
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Суд в Лондоне оставил бывших владельцев «Траста» на попечение жен

Месяц назад суд признал бизнесменов ответственными за крах банка. 23 января суд удовлетворил иск банка на $900 млн.
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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Банк России продолжит скупать валюту — Силуанов

Министр не видит ничего чрезвычайного в обвале рубля, ЦБ продолжит скупку валюты рубль в рамках бюджетного правила Банк России не будет приостанавливать скупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила, как он поступал в августе и с сентября по конец года в 2018 году, из-за скачка волатильности — сейчас для этого нет оснований, считает глава Минфина Антон Силуанов.
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Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
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Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая выросло до 3474

В материковом Китае подтверждено уже более 78 тысяч 400 случаев заражения.
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Члены Общественного совета обсудили планы по реализации нацпроектов и программы модернизации первичного звена здравоохранения.
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