Финансы

REGNUMREGNUMКурс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов американская валюта дорожала на 0,82% относительно уровня закрытия — до 66,005 рубля за доллар.
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Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгода

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ТАСС03:21

Курс евро превысил 74 рубля впервые с августа 2019 года

RT на русском03:22

Рубль потерял более 1,5% к основным валютам на открытии Московской биржи

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Курс доллара превысил ₽67 впервые с сентября 2019 года

РБК02:08

Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года

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Около двух часов назад в Балаковском районе в ДТП погиб 22-летний мужчина. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Саратовской области.
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