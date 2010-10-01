Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов американская валюта дорожала на 0,82% относительно уровня закрытия — до 66,005 рубля за доллар.

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года

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Происшествия Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД Полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим актером, похищавших квартиры и деньги умерших москвичей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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