Финансы

REGNUMREGNUMКурс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов американская валюта дорожала на 0,82% относительно уровня закрытия — до 66,005 рубля за доллар.
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Началось. Рубль полетел в пропасть: 75-80 за доллар будут давать уже в марте

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ТАСС03:21

Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгода

Комсомольская правда03:17

Курс евро превысил 74 рубля впервые с августа 2019 года

RT на русском03:22

Курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с лета прошлого года

Life.ru03:57

Курс доллара превысил ₽67 впервые с сентября 2019 года

РБК02:08

Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года

iReactorвчера в 11:21
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В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
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В Рязани произошла массовая драка во время выступления Булановой

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Русская православная церковь требует передачи в ее руки храма Воскресения Христова, более известного как Спас-на-Крови, расположенного на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга.
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Медики обнаружили второй тип шизофрении

Было выявлено два подтипа, первый показал уменьшение объема серого вещества, во втором объемы остались нормальными.
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Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса

Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.
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«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
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Из России вышлют нарушивших режим изоляции из-за коронавируса иностранцев

«Во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, иностранные граждане в их числе подлежат депортации», — заявила она.
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Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
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Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
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РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
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Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:42
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Мишустин оценил возможность снижения налога на труд

Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации заявил, что вопрос о снижении налогов на труд рассматривается российским правительством, однако к нему необходимо подходить аккуратно.
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Кокорин заявил о намерении попасть в состав сборной России на Евро

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В Совфеде не исключили возможность войны между Турцией и Сирией

Планируемая Турцией широкомасштабная операция в Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
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Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
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Началось создание российской многоразовой ракеты

Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
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Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»

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Появились кадры со съемок «Последней дуэли» Ридли Скотта

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В Одессе обезвредили угрожавшего взорвать гранату в здании суда

В Приморском районном суде Одессы обезвредили мужчину, который угрожал взорвать гранату во время заседания.
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В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
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На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»

Фильм «Дау, Наташа», который запрещен к показу в России из-за найденной пропаганды порнографии, возмутил немцев.
ToDay News Ufa вчера в 23:26
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В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости вчера в 23:27
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Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Lenta.ru 02:00
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Институт искусственного интеллекта МГУ возглавит Катерина Тихонова

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Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

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Следствие по делу Пола Уилана завершено

Следствие по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлина.
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