Финансы
REGNUMКурс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года
Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов американская валюта дорожала на 0,82% относительно уровня закрытия — до 66,005 рубля за доллар.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:39, Ашберн
Комментарии
Кино
Промо Рика и Морти
Официальный Twitter-аккаунт мультсериала «Рик и Морти» выложил короткий тизер, в котором Морти попадает в видеоигру Рика во вселенной шоу.
Происшествия
Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД
Полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим актером, похищавших квартиры и деньги умерших москвичей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Авто
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Религия
РПЦ просит передать ей «Спас-на-Крови» в центре Петербурга
Русская православная церковь требует передачи в ее руки храма Воскресения Христова, более известного как Спас-на-Крови, расположенного на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга.
Наука
Медики обнаружили второй тип шизофрении
Было выявлено два подтипа, первый показал уменьшение объема серого вещества, во втором объемы остались нормальными.
Общество
Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса
Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Общество
Из России вышлют нарушивших режим изоляции из-за коронавируса иностранцев
«Во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, иностранные граждане в их числе подлежат депортации», — заявила она.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Политика
Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Экономика
Мишустин оценил возможность снижения налога на труд
Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации заявил, что вопрос о снижении налогов на труд рассматривается российским правительством, однако к нему необходимо подходить аккуратно.
Футбол
Кокорин заявил о намерении попасть в состав сборной России на Евро
Армия и оружие
В Совфеде не исключили возможность войны между Турцией и Сирией
Планируемая Турцией широкомасштабная операция в Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Космос
Началось создание российской многоразовой ракеты
Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
Кино
Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»
Происшествия
В Одессе обезвредили угрожавшего взорвать гранату в здании суда
В Приморском районном суде Одессы обезвредили мужчину, который угрожал взорвать гранату во время заседания.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Кино
На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
Фильм «Дау, Наташа», который запрещен к показу в России из-за найденной пропаганды порнографии, возмутил немцев.
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Экономика
Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Происшествия
Следствие по делу Пола Уилана завершено
Следствие по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлина.