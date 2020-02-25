Финансы

REGNUMREGNUMКурс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов американская валюта дорожала на 0,82% относительно уровня закрытия — до 66,005 рубля за доллар.
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Курс доллара превысил 65 рублей, евро – 71 рубль

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Рубль потерял более 1,5% к основным валютам на открытии Московской биржи

Говорит Москва02:15

Биржевой курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с конца августа

Банки.ру03:30

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 74 руб. впервые с 29 августа 2019 года

ТАСС03:21

Курс доллара превысил ₽67 впервые с сентября 2019 года

РБК02:08

Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года

iReactorвчера в 11:21

Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгода

Комсомольская правда03:17
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По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
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Дэнис пошутил над дагестанскими бойцами. Конор лайкнул пост

Друг бойца Конор Макгрегор лайкнул запись, а в комментариях под постом разгорелся спор между поклонниками ирландца и Хабиба Нурмагомедова.
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Необходимо не допустить наращивание конфликта в сирийской провинции Идлиб, которое грозит перерасти в большую войну, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 28 февраля на своей станице в Twitter.
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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга оказался на карантине после поездки в Китай, откуда началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о хавбеке команды Бруну Фернандеше и сравнил его с Полем Погба.
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В Алеппо нашли брошенные террористами документы. В них содержались отчеты с зарплатами боевиков из лагерей подготовки.
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