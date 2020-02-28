Финансы

REGNUMREGNUMКурс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов американская валюта дорожала на 0,82% относительно уровня закрытия — до 66,005 рубля за доллар.
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