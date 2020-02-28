Финансы
REGNUMКурс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года
Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов американская валюта дорожала на 0,82% относительно уровня закрытия — до 66,005 рубля за доллар.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 18:39, Ашберн
Комментарии
Кино
Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Снижение курса рубля происходит в первую очередь из-за снижения цен на нефть.
Общество
В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Происшествия
Nissan и Toyota столкнулись на охотской трассе
На охотской трассе сегодня произошло ДТП.
Футбол
Кьеза может перейти из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов
За 22-летнего футболиста «МЮ» придется заплатить 60 миллионов фунтов.
Армия и оружие
Коронавирус вынудил США закрыть крупнейшую военную базу за рубежом
США временно закрыли крупную военную базу в Южной Корее из-за распространения в стране коронавируса COVID-2019, сообщает в пятницу, 28 февраля, газета Financial Times.
Армия и оружие
Небензя заявил о праве сирийской армии отвечать на атаки террористов
Сирийская арабская армия (САА) имеет полное право отвечать на удары террористов на своей территории.
Футбол
Серхио Рамос в преддверии «Эль-Класико» восхитился игрой Месси
Защитник «Реала» Серхио Рамос в предверии матча 26-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» высоко оценил игру капитана сине-гранатовых Лионеля Месси.
Музыка
Принц Гарри записал песню с Джоном Бон Джови
Общество
Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой
Авто
Mercedes-Benz анонсировал показ обновленного E-Class
Немецкий автопроизводитель тизером анонсировал дебют рестайлинговой версии Mercedes-Benz E-Class.
Наука
Развитие бокового амиотрофического склероза у мышей замедлил CRISPR
Политика
В Кремле заявили о проработке встречи Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта.
Происшествия
Пилот упавшего в Астраханской области вертолёта погиб
Место падения вертолёта в Наримановском районе Астраханской области обнаружено спасателями, пилот машины погиб.
Наука
Витамин B12 оказался полезен в противоопухолевой терапии
Команда исследователей из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Института биофизики клетки РАН теперь показала, что распространенный в природе витамин B12 способен значительно улучшить эффект от противоопухолевой терапии диэтилдитиокарбаматом (ДДК) — веществом, активным против опухолей, но не внедренным в медицинскую практику.
Кино
Представлены постеры экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович
Главные роли в экранизации исполнили актриса Милла Йовович и актер Тони Джаа. Именно они были изображены на первых постерах.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский созывает 4 марта внеочередное заседание Верховной рады, чтобы заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.
Происшествия
В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара
Политика
Путин рассказал о предложении использовать двойника
Российский президент Владимир Путин признался, что ему предлагали использовать двойника ради его безопасности, но он отказался.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
Ветеран ФСБ, генерал-майор и председатель Центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов прокомментировал обострение в сирийском Идлибе и опасения, что боевые действия Турции против армии Сирии могут затронуть и Россию.
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Общество