Финансы

РБКРБККурс евро впервые за полгода превысил ₽73

Биржевой курс европейской валюты на торгах 27 февраля впервые с сентября 2019 года преодолел отметку в 73 руб. На максимуме евро торговался по 73,08 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
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Курс евро в ходе торгов на «Мосбирже» превысил 73 рублей впервые с 5 сентября

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Россию в "понуждении" к интеграции.
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