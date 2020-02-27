Финансы
РБККурс евро впервые за полгода превысил ₽73
Биржевой курс европейской валюты на торгах 27 февраля впервые с сентября 2019 года преодолел отметку в 73 руб. На максимуме евро торговался по 73,08 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
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