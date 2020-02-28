Финансы
РБККурс евро впервые за полгода превысил ₽73
По состоянию на 19:55 мск рубль слегка отыграл позиции и стоил 72,66 руб. С начала торговой сессии падение составило 1,38 руб. Курс доллара превысил отметку в 66 руб. На максимуме американская валюта торговалась по 66,41 руб. Последний раз курс евро стоил выше 73 руб. 5 сентября 2019 года.
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Рубль потерял более 1,5% к основным валютам на открытии Московской биржи
Говорит Москва28 февраля в 02:15
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:55, Ашберн
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