Финансы

REGNUMREGNUMКурс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов американская валюта дорожала на 0,82% относительно уровня закрытия — до 66,005 рубля за доллар.
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Курс евро превысил 74 рубля впервые с августа 2019 года

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ТАСС28 февраля в 03:21

Курс доллара превысил ₽67 впервые с сентября 2019 года

РБК28 февраля в 02:08

Курс евро в ходе торгов на «Мосбирже» превысил 73 рублей впервые с 5 сентября

Интерфакс27 февраля в 11:04

Курс евро превысил 74 рубля впервые с августа 2019 года

RT на русском28 февраля в 03:22
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