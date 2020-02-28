Финансы
REGNUMКурс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года
Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов американская валюта дорожала на 0,82% относительно уровня закрытия — до 66,005 рубля за доллар.
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Евро на торгах на «Московской биржи» впервые с 29 августа превысил отметку 74 руб
Финмаркет28 февраля в 03:45
Курс евро в ходе торгов на «Мосбирже» превысил 73 рублей впервые с 5 сентября
Интерфакс27 февраля в 11:04
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:33, Ашберн
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