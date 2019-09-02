Финансы

ТАССТАССКурс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 20 августа 2019 года.
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Курс доллара готовится обновить максимумы

Свободная Пресса12:12

Евро снижается к рублю на открытии торгов

Экономика сегодня03:15

Курс доллара поднялся выше 67 рублей

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Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

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Рубль вечером усилил снижение к евро и к доллару вслед за нефтью

ПРАЙМ11:56

Рубль растёт к евро на открытии торгов

RT на русском03:05
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Суд постановил восстановить пропуск в Белый дом журналиста Playboy

Окружной суд Вашингтона удовлетворил иск корреспондента журнала Playboy и политического аналитика CNN Брайана Карема и постановил восстановить его пропуск в Белый дом.
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Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru 07:59
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Следственный комитет прекратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете.
РБК 12:52
Авто

В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4

В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru 15:20
Экономика

РЭЦ и китайская Epinduo создадут интернет-магазин продовольственных товаров из России

Российский экспортный центр (РЭЦ) и китайская компания Epinduo в ходе Восточного экономического форума подписали соглашение о создании специализированного национального интернет-магазина продовольственных товаров из России, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС 21:34
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Музыка

Валерий Сюткин пригласил москвичей на фестиваль «Наши в городе»

Певец Валерий Сюткин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День города на фестивале «Наши в городе», который пройдет 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова.
Известия 14:11
Политика

Путин пообещал вернуться в пострадавший от наводнения Тулун

Красная весна вчера в 08:42
Общество

В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом

Все города из списка находятся в Азиатской части территории России, которая «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отметили в Минприроды.
РБК 20:24
Политика

Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Общество

В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей

Отмечается, что по данным ЦБ, порядка 97% преступлений совершаются с помощью методов социальной инженерии — введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к средствам - своим собственным или банка.
RT на русском 19:05
Здоровье

Скворцова рассказала о росте числа медицинских туристов в России

Количество иностранцев, обращающихся за медицинской помощью в России за первую половину 2019 года, уже почти вдвое превысило число за весь 2018 год и составило 530 тысяч, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости 21:39
Авто

Группа ГАЗ представила новую «Газель»

Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости вчера в 08:15
Технологии

Пользователи Facebook смогут отключить распознавание лиц на фото

Руководство Facebook разрабатывает функцию, с помощью которой можно будет отказаться от технологии распознавания лиц пользователей в социальной сети.
РЕН ТВ 21:38
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Интернет

В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием

В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
Известия 06:27
Экономика

«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%

В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Сургутнефтегаз» – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб.
Ведомости вчера в 17:05
Театры

Театр «Геликон-Опера» представит пять премьер в новом сезоне

Главной премьерой нового сезона театра "Геликон-опера" станет опера Верди "Травиата", также в театре состоятся еще четыре премьеры, сообщил на собрании труппы худрук театра Дмитрий Бертман.
РИА Новости 10:54
Политика

Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы

Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Футбол

Женская сборная России разгромила Эстонию в отборе Евро-2021

Чемпионат 14:40
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Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

РБК 17:08
Происшествия

Пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку нашли в Москве

Пропавшая в Липецкой области 8-летняя девочка обнаружена в Москве - у отца, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, поступившем в ТАСС.
ТАСС 15:24
Происшествия

В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны

Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.
РИА Новости 20:36
Общество

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru 16:33
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На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях

На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
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Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
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Розенбаум сообщил о своем состоянии после госпитализации

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Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд

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