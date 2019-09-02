Финансы

ТАССТАССКурс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 20 августа 2019 года.
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Рубль снижается к доллару и растёт к евро

News.ru04:53

Рубль вечером усилил снижение к евро и к доллару вслед за нефтью

ПРАЙМ11:56

Курс доллара поднялся выше 67 рублей

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Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:17

Рубль умеренно снижается к доллару и евро во вторник вечером на фоне падающей нефти

Финмаркет13:03

Евро снижается к рублю на открытии торгов

Экономика сегодня03:15

Рубль растёт к евро на открытии торгов

RT на русском03:05
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Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
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Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
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Ван Дейк стал самым быстрым игроком минувшего розыгрыша Лиги чемпионов

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Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
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Минфин 4 сентября проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей

Министерство финансов РФ 4 сентября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года.
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В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
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Подземный археологический музей построят в Кремле

Подземный археологический музей появится на территории Кремля. Экспертизу проекта строительства одобрили в Главгосэкспертизе России.
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Поклонники не узнали Микки Рурка после пластической операции

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Шубенков стал третьим в беге на 110 м с барьерами на турнире в Загребе

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«Спортинг» уволил главного тренера

В нынешнем сезоне Спортинг набрал семь очков в первых четырех турах чемпионата Португалии и крупно уступил Бенфике (0:5) в Суперкубке страны.
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В Перу зафиксировали взрыв в кратере вулкана Убинас

"Институт геофизики Перу сообщает, что сегодня, 3 сентября, в 15.58 по местному времени (23.58 мск) был зарегистрирован взрыв в кратере вулкана Убинас", - говорится в сообщении института, опубликованном в Twitter.
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В среду тульский «Арсенал» узнает соперника по Кубку России

В среду состоится жеребьёвка 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу.
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Киев рассчитался с Международным валютным фондом (МВФ) по всем кредитам в рамках программы stand-by, которая была начата в 2014 году.
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Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

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Джонсон рассказал про единственный способ выхода из тупика с Brexit

По словам премьера, если депутаты отдадут голоса за "очередную бессмысленную" отсрочку выхода Соединенного королевства из ЕС, то выборы станут единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit.
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В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом

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США заполонят Тихий океан пусковыми установками THAAD

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«Роскосмос» опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре

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