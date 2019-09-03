Финансы

ТАССТАССКурс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 20 августа 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Курс доллара: «реакция рубля была чрезмерной»

Expert.ru01:15

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:17

Рубль снижается к доллару и растёт к евро

News.ru04:53

Рубль усиливает снижение вслед за нефтью, доллар дороже 67 рублей

ПРАЙМ06:51

Евро снижается к рублю на открытии торгов

Экономика сегодня03:15

Рубль растёт к евро на открытии торгов

RT на русском03:05

Курс доллара поднялся выше 67 рублей

Телеканал 360°06:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
Авто

Comtrans 2019: DAF показал новые грузовики CF и XF

Движок 07:49
Происшествия

Женщину госпитализировали после секса в московской гостинице

В Москве 39-летнюю женщину экстренно увезли в больницу после того, как она провела ночь со свои партнером в гостинице на Бакунинской улице, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 02:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Кино

Главные роли в «Брате-3» выставили на продажу за пять миллионов рублей

Lenta.ru 06:59
Происшествия

После смертельного ДТП с пешеходом в Петербурге разыскивают Jaguar

Невские Новости 07:24
Происшествия

За твит о детях силовиков блогера Синицу приговорили к пяти годам

Gazeta.SPb 07:16
Кино

В Москве умерла актриса Зинаида Славина

В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Общество

Facebook может скрыть число лайков под постами

Росбалт 00:30
Культура

Прооперировали Александра Розенбаума

Евразия Daily вчера в 07:58
Транспорт

Строительство платной трассы М-11 завершат до конца года

Председатель правления ГК "Росавтодор" Вячеслав Петушенко в свою очередь сообщил, что общестроительные работы на вопрос этапе протяженностью 35 километров будут завершены до конца сентября.
Российская газета 06:48
Происшествия

В Испании скончался после кастинга начинающий порноактер

Live24 07:36
Политика

Правительство РФ решило создать в Ялте игорную зону

Источник в одном из ведомств финансово-экономического блока правительства сообщил "Интерфаксу", что кабмин подготовил и направил на согласование проект распоряжения о создании игорной зоны в Крыму.
Московский Комсомолец 07:25
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Общество

Познер назвал советского человека «своего рода уродом»

РИА Новости 05:24
Финансы

От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM 02:32
Происшествия

CNN: подросток в США застрелил пятерых членов своей семьи

Четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт (штат Алабама) застрелил пятерых членов своей семьи.
ТАСС 06:07
Происшествия

Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла

19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Авто

Hyundai представил новый хэтчбек Hyundai i10

Компания Hyundai официально рассекретила новое поколение своего маленького хэтчбека Hyundai i10.
Tvoe-avto.com 03:01
Наука

Внезапно вода может самостоятельно производить перекись водорода

Ugpressa.ru вчера в 17:09
Политика

Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17

Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом.
Lenta.ru 07:23
Происшествия

Командир севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября

Командир Airbus 321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который сумел посадить аварийный лайнер на кукурузном поле в Подмосковье, возвращается к работе.
Российская газета 07:46
Происшествия

В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады

По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Общество

Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова

Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru 01 сентября в 14:29
Авто

Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона

По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Космос

В NASA намерены сбить астероид с ударом космического корабля

Специалисты NASA хотят рассмотреть возможность устранения астероидов при помощи космических кораблей.
UfacityNews.ru 04:51
Музыка

Автор песни «Третье сентября» пояснил, о чем она

Автор композиции «Третье сентября», которую исполнил певец Михаил Шуфутинский, композитор Игорь Николаев рассказал о смысле этой песни.
Росбалт 01:04
Армия и оружие

RT побывал на эвакуированной после обстрела израильской военной базе

Корреспондент RT Далия Намари побывала на израильской пограничной военной базе Авивим, которая была эвакуирована после обстрела противотанковыми ракетами ракетами с ливанской стороны.
RT на русском 05:47
Происшествия

В Кемерове выпускницу медвуза осудили за убийство преподавателя

Как было установлено в суде, в мае 2019 года 31-летняя бывшая студентка вуза приехала в Кемерово для получения врачебного сертификата.
Российская газета 03:49
Происшествия

В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко

Отмечается, что Бойко не призывал участвовать в несогласованной акции оппозиции 31 августа, он лишь сделал репост записи со страницы Любови Соболь.
Говорит Москва 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное