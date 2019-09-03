Финансы
ТАССКурс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 20 августа 2019 года.
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Происшествия
Женщину госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно увезли в больницу после того, как она провела ночь со свои партнером в гостинице на Бакунинской улице, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 02:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Происшествия
После смертельного ДТП с пешеходом в Петербурге разыскивают Jaguar
Невские Новости 07:24
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Транспорт
Строительство платной трассы М-11 завершат до конца года
Председатель правления ГК "Росавтодор" Вячеслав Петушенко в свою очередь сообщил, что общестроительные работы на вопрос этапе протяженностью 35 километров будут завершены до конца сентября.
Российская газета 06:48
Политика
Правительство РФ решило создать в Ялте игорную зону
Источник в одном из ведомств финансово-экономического блока правительства сообщил "Интерфаксу", что кабмин подготовил и направил на согласование проект распоряжения о создании игорной зоны в Крыму.
Московский Комсомолец 07:25
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Общество
Познер назвал советского человека «своего рода уродом»
РИА Новости 05:24
Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM 02:32
Происшествия
CNN: подросток в США застрелил пятерых членов своей семьи
Четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт (штат Алабама) застрелил пятерых членов своей семьи.
ТАСС 06:07
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Авто
Hyundai представил новый хэтчбек Hyundai i10
Компания Hyundai официально рассекретила новое поколение своего маленького хэтчбека Hyundai i10.
Tvoe-avto.com 03:01
Наука
Внезапно вода может самостоятельно производить перекись водорода
Ugpressa.ru вчера в 17:09
Политика
Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом.
Lenta.ru 07:23
Происшествия
Командир севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября
Командир Airbus 321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который сумел посадить аварийный лайнер на кукурузном поле в Подмосковье, возвращается к работе.
Российская газета 07:46
Происшествия
В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru 01 сентября в 14:29
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Космос
В NASA намерены сбить астероид с ударом космического корабля
Специалисты NASA хотят рассмотреть возможность устранения астероидов при помощи космических кораблей.
UfacityNews.ru 04:51
Музыка
Автор песни «Третье сентября» пояснил, о чем она
Автор композиции «Третье сентября», которую исполнил певец Михаил Шуфутинский, композитор Игорь Николаев рассказал о смысле этой песни.
Росбалт 01:04
Армия и оружие
RT побывал на эвакуированной после обстрела израильской военной базе
Корреспондент RT Далия Намари побывала на израильской пограничной военной базе Авивим, которая была эвакуирована после обстрела противотанковыми ракетами ракетами с ливанской стороны.
RT на русском 05:47
Происшествия
В Кемерове выпускницу медвуза осудили за убийство преподавателя
Как было установлено в суде, в мае 2019 года 31-летняя бывшая студентка вуза приехала в Кемерово для получения врачебного сертификата.
Российская газета 03:49
Происшествия
В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко
Отмечается, что Бойко не призывал участвовать в несогласованной акции оппозиции 31 августа, он лишь сделал репост записи со страницы Любови Соболь.
Говорит Москва 07:55