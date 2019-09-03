Финансы
ТАССКурс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 20 августа 2019 года.
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Технологии
«Тинькофф» запустит бесплатную соцсеть для трейдеров
Фото: iStock «Тинькофф» собирается запустить бесплатную социальную сеть «Пульс», ориентированную на трейдеров, сообщили Inc. в компании.
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Два самолета столкнулись в Шереметьево
Два пассажирских самолета не смогли разъехаться в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ 3 сентября.
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Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
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Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Происшествия
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25
Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
РБК 08:28
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
Проект программы действий по интеграции с Россией передали президенту Белоруссии Александру Лукашенко для дальнейшего одобрения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
РИА Новости 09:32
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Телеканал 360° вчера в 07:55
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Автор песни «Третье сентября» объяснил значение этой даты
ФАН вчера в 23:58
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Названы самые опасные города России
Наименее безопасным городом оказались Шахты в Ростовской области: город набрал лишь 4,5 балла - это на 2,3 балла меньше среднероссийского показателя.
Российская газета 05:56
Кино
Умерла актриса театра и кино Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 05:58
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Мирослава Карпович села на шпагат с котом на руках
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Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Российская газета 04:07
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Политика
Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17
Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
REGNUM 08:26
Кино
Доля российских фильмов в прокате снизилась до минимума за 4 года
Почти в три раза упала и посещаемость – с 7,3 млн зрителей в прошлом году до 2,5 млн.
RuNews24.ru 03:30
Происшествия
В США подросток расстрелял свою семью
В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.
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Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Общество
Память жертв бесланской трагедии почтили минутой молчания
Память жертв бесланской трагедии почтили минутой молчания. Траурная церемония прошла во дворе первой школы.
ГТРК Алания 07:11
Экономика
Фунт стерлингов обвалился до минимума с октября 2016 года
Фунт стерлингов обвалился к доллару до минимума с октября 2016-го года - курс британской валюты составил $1,1968.
Газета.Ru 09:36
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
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Авто
Компания Hyundai представила новый хэтчбек Hyundai i10
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения.
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Футбол
Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.
Газета.Ru 09:13
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Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика
Против экс-спикера Рады Парубия завели новое уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины открыло новое уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права.
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Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru вчера в 01:38