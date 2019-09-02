Финансы

ТАССТАССКурс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 20 августа 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Курс доллара готовится обновить максимумы

Свободная Пресса12:12

Рубль снижается к доллару и растёт к евро

News.ru04:53

Курс доллара поднялся выше 67 рублей

Телеканал 360°06:55

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:17

Рубль вечером усилил снижение к евро и к доллару вслед за нефтью

ПРАЙМ11:56

Евро снижается к рублю на открытии торгов

Экономика сегодня03:15

Рубль растёт к евро на открытии торгов

RT на русском03:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:37, Вашингтон
Теннис

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

РБК 17:08
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Армия и оружие

Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Франции

Глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу и министр обороны Франции Флоранс Парли провели телефонные переговоры, сообщает 3 сентября пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM 13:29
Происшествия

Пропавшая в Липецкой области восьмилетняя девочка найдена в Москве

Известия 16:15
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

ТК Звезда 00:40
Происшествия

Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери

РИА Новости 15:32
Футбол

Представлен официальный логотип ЧМ-2022

Советский спорт 13:46
Происшествия

Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы

Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Культура

Микки Рурк изменился до неузнаваемости

Газета.Ru 15:32
Политика

Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17

Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 10:23
Футбол

Футбольные клубы топ-лиг Европы потратили на трансферы рекордную сумму

Футбольные клубы, выступающие в чемпионатах Англии, Германии, Италии, Испании и Франции, потратили в летнее трансферное окно рекордные 5 миллиардов фунтов стерлингов (почти 5,5 млрд евро), сообщает Би-би-си со ссылкой на исследование аудиторской компании Deloitte.
РИА Новости 09:47
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Гаджеты

Toshiba выпустила два жестких диска на 16 ТБ

Модели N300 и X300 объёмом 16 ТБ появятся в продаже в четвёртом квартале 2019 года.
IT-World 09:10
Здоровье

17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду

Известия 02:00
Авто

Салон новой Lada 4x4 показали на первых фотографиях

Снимок интерьера ВАЗовского внедорожника опубликовали на портале Лада.онлайн.
За рулем Кубань 06:54
Политика

В США предложили создать министерство мира

Писательница Марианна Уильямсон, добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, предложила создать в стране новое ведомство - министерство мира.
ТАСС 15:31
Гаджеты

Найдена ошибка в прошивке. AMD объяснила слишком низкие частоты процессоров Ryzen третьего поколения

С выпуском процессоров AMD Ryzen третьего поколения многие пользователи начали жаловаться, что они не достигают заявленных максимальных частот.
iXBT.com 13:36
Футбол

Джан и Манджукич не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

Евро-футбол.ру 14:37
Гаджеты

Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа

В результате Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа и оказалось, что больше всего россияне покупали модель Xiaomi Redmi Note 7 в версии 4/64 ГБ.
Astera 16:08
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего сына

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко (Агибалова) перестала скрывать от поклонников лицо своего самого младшего наследника.
Дни24 09:24
Политика

Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы

Болгария посоветовала России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:51
Общество

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Футбол

«Спортинг» уволил главного тренера

Голландский специалист Марсел Кейзер покинул пост главного тренера лиссабонского «Спортинга», сообщает RTP.
Bookmaker-ratings.ru 11:45
Футбол

Сотрудников ФК «Ростов» не пускают на «Ростов Арену»

Один из лидеров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» может лишиться арены для проведения домашних матчей.
RT на русском 12:40
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Шоу-бизнес

Пугачева и Вайкуле «зажгли» дуэтом

Видеозапись выступления певиц Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле, пожелавших, «чтобы лето не кончалось», опубликовал в Instagram юморист Максим Галкин.
Рамблер 15:40
Политика

В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»

В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.
Евразия Daily вчера в 22:17
Кино

Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября

Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Шоу-бизнес

Лопырева пожаловалась на травлю

По словам Лопыревой, травля в прессе была заказной, а поступил заказ от того, кто хотел, но больше не мог скрывать развал предыдущей семьи Булатова, и пытался обвинить в этом его новую возлюбленную.
Рамблер 16:35
Происшествия

В Подмосковье ребенок погиб под колесами поезда

Неподалеку от подмосковной станции "Лобня" пригородный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, переезжавшую железнодорожные пути на велосипеде.
Вести.Ru 16:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное