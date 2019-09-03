Финансы
ТАССКурс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 20 августа 2019 года.
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Политика
Новым премьер-министром Грузии может стать Георгий Гахария
Кто станет преемником Бахтадзе - неизвестно, кандидата на этот пост правящая "Грузинская мечта" назовет 3 сентября.
Газета.Ru вчера в 12:46
Экономика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Компании из США заинтересованы в совместной с Россией газовой добыче на Дальнем Востоке и в Сибири, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Газета.Ru 07:43
Политика
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацистами освобождением Европы
Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что термин "освобождение" ставит в привилегированное положение "некоторые политические круги в Болгарии и является вмешательством во внутриполитические процессы" в стране.
РИА Новости 19:04
Наука
Иллюзия резиновой руки помогла уточнить моторную репрезентацию мозга макак
Для изучения моторной репрезентации ученые использовали видеоаналог эксперимента с иллюзией резиновой руки.
N+1 10:58
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Происшествия
В Иерусалиме туристка заплатила за шаурму почти $3 тысячи
В Иерусалиме с туристки взяли 10 100 шекелей, или $2800, за шаурму. Об этом информирует Times of Israel.
Газета.Ru 17:33
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Политика
Бывший глава Пентагона объяснил отказ открыто критиковать Трампа
Экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил СNN, что не выступает с открытой критикой в адрес президента США так как считает, что человеку военных традиций не следует давать политических оценок.
РБК 18:37
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам
По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05
Здоровье
Минздрав прокомментировал идею распределения врачей после вуза
Минздрав планирует развивать практику целевого приема в вузы, однако полностью переходить на систему распределения на работу окончивших вуз врачей пока не планируется, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 04:20
Авто
Группа ГАЗ представила новую «Газель»
Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН 07:25
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Политика
Путин прибыл на ВЭФ во Владивосток
Вести.Ru 11:45
Футбол
Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
Полиция подозревает бывшего футболиста в распространении детской порнографии.
Евро-футбол.ру 16:43
Армия и оружие
Беспилотник США провел разведку на Донбассе и вдоль российской границы
По данным мониторингов западных авиационных ресурсов БПЛА с бортовым номером 11-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 09:18 мск, часами курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тысячи метров.
Новостной фронт 08:22
Наука
Магнитная буря обрушится на Землю
Средняя магнитная буря уровня G2 может произойти 27-28 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на астрономов.
Петрозаводск говорит вчера в 05:16
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Автор «чуда на кукурузном поле» вернулся к полетам
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку самолета в кукурузном поле рядом с Жуковским, возвращается к работе 4 сентября.
Взгляд.ру 07:32
Технологии
Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия
В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.
ГЛАС.RU 06:41
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Кино
Умерла муза Высоцкого актриса Зинаида Славина
Не стало музы Высоцкого — актрисы Зинаиды Славиной. Артистка ушла из жизни во вторник, 3 сентября, на 80-м году жизни.
Пятый канал 06:18
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Авто
Chery может вернуть кроссовер Tiggo 5 на российский конвейер
Об сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на представительство марки. Вопрос о будущем кроссовера Tiggo 5 возник неслучайно.
Тарантас Ньюс 14:12
Происшествия
В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина
Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.
Газета.Ru 13:34
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия 16:50
Здоровье
Новые очаги африканской чумы свиней найдены в Амурской области
Московский Комсомолец 04:09