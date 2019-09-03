Финансы

ТАССТАССКурс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 20 августа 2019 года.
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Курс доллара готовится обновить максимумы

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Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
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Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске

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Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд

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Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

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Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
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Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

РБК 17:08
Гаджеты

LG представила телевизор NanoCell 8K с ИИ

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Попова рассказала о планах по прививанию населения от гриппа

Более 50% населения России планируется привить от гриппа в предстоящем эпидемическом сезоне, при этом среди людей, попадающих в группу риска, охват вакцинацией должен составить не менее 75%, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 19:18
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Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Финансы

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости вчера в 14:52
Происшествия

Два самолета столкнулись в Шереметьево

Известия 09:41
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В аптеках «36,6» начнут продавать медицинские услуги

«В начале 2000-х некоторые аптечные сети экспериментировали с такой бесплатной услугой: они рассчитывали на то, что она будет стимулировать продажи самой аптеки», — вспоминает директор по развитию аналитической компании RNC Pharm Николай Беспалов.
РБК 02:09
Армия и оружие

Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков

Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета 15:47
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«Салават Юлаев» в первом матче сезона проиграл «Куньлунь Ред Стар»

News102.ru 10:07
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ЦСКА и «Ак Барс» назвали составы на матч в Москве

Обнародованы составы ЦСКА и «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru 12:05
Происшествия

Пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку нашли в Москве

Пропавшая в Липецкой области 8-летняя девочка обнаружена в Москве - у отца, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, поступившем в ТАСС.
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Экс-футболиста «Реала» подозревают в распространении детского порно

В прокуратуре Гамбурга отметили, что проводят расследование в отношении гражданина Германии из-за распространения детского порно.
РЕН ТВ 17:08
Культура

На ВДНХ откроется Московская международная книжная ярмарка

Московская международная книжная ярмарка откроется в среду в 75-м павильоне ВДНХ, организаторы подготовили для гостей более 600 мероприятий.
ТАСС 17:33
Здоровье

Чем волгоградцы смогут перекусить ночью без вреда для фигуры

Варены яйца даже съеденные ночью, в разумных количествах вреда фигуре не принесут.
Волгоград Онлайн 13:12
Политика

США ввели санкции против иранского космического агентства

Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
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Энергетика

Якутский газ перегонят на спирт

Сырьем должен стать газ месторождений западной Якутии, который планируется поставлять на побережье Охотского моря по газопроводу длиной около 1,2 тыс. км. Весь проект оценивается в 740 млрд руб.
Коммерсантъ 19:33
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru 07:59
Политика

Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit

Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Политика

Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу

На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.
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Общество

Ураган «Дориан» снизился до третьей категории

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
BFM.ru 02:40
Происшествия

Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе

Lenta.ru 07:56
Происшествия

Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери

Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 15:32
Общество

Самый опасный город России находится в Ростовской области

Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru 11:40
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РАН заявила о сокрытии Минздравом данных об экспертизе лекарств

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РБК 05:17
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