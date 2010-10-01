Финансы

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Биржевой курс доллара утром 28 февраля вырос на 1,62%, достигнув отметки в 67,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В последний раз доллар стоил больше 67 рублей 3 сентября 2019 года.
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Курс доллара превысил 67 рублей

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