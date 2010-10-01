Финансы
КомпанияКурс доллара превысил 67 рублей впервые с сентября 2019 года
Биржевой курс доллара утром 28 февраля вырос на 1,62%, достигнув отметки в 67,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В последний раз доллар стоил больше 67 рублей 3 сентября 2019 года.
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Рубль заметно падает к доллару и евро в пятницу вечером на фоне обвала мировых рынков
Финмаркет28 февраля в 11:30
Доллар превысил 67 рублей на фоне сохраняющихся страхов перед коронавирусом
Интерфакс28 февраля в 02:30
Рубль потерял более 1,5% к основным валютам на открытии Московской биржи
Говорит Москва28 февраля в 02:15
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
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