Финансы

КомпанияКомпанияКурс доллара превысил 67 рублей впервые с сентября 2019 года

Биржевой курс доллара утром 28 февраля вырос на 1,62%, достигнув отметки в 67,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В последний раз доллар стоил больше 67 рублей 3 сентября 2019 года.
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Топ-5 событий недели: обвал рынков как предвестник нового кризиса

РБК28 февраля в 13:00

Рубль заметно падает к доллару и евро в пятницу вечером на фоне обвала мировых рынков

Финмаркет28 февраля в 11:30

Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгода

Комсомольская правда28 февраля в 03:17

Курс доллара превысил 67 рублей

RT на русском28 февраля в 06:25

Доллар превысил 67 рублей на фоне сохраняющихся страхов перед коронавирусом

Интерфакс28 февраля в 02:30

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 74 руб. впервые с 29 августа 2019 года

ТАСС28 февраля в 03:21

Рубль потерял более 1,5% к основным валютам на открытии Московской биржи

Говорит Москва28 февраля в 02:15
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Комментарии

Происшествия

В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Газета.Ru 19:50
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В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского

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Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
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Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.
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Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации при полетах над Сирией в связи с тем, что сирийские власти закрыли воздушное пространство после крушения двух самолетов, сбитых Турцией над Идлибом.
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США подписали мирное соглашение с талибами

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Россиян ждут первые весенние длинные выходные

Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя ждут россиян в связи с празднование Международного женского дня 8 марта.
РИА Новости 16:47
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Украинцы с 1 марта могут выезжать в Россию только по загранпаспортам

18 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство обязало граждан с 1 марта 2020 года использовать исключительно загранпаспорт при поездках в Россию.
Коммерсантъ 02:56
Наука

Культурную эволюцию связали с «социальными сетями»

Европейские антропологи опубликовали в журнале Science Advances статью о первобытных «социальных сетях», которые способствовали культурному и технологическому развитию человечества в последние 300 тыс. лет.
Дилетант вчера в 09:23
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В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

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Футбол

«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби в РПЛ

РБК вчера в 10:43
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В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета 13:13
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Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века

Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.
РБК вчера в 12:33
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Мадонна упала на концерте в Париже и расплакалась

Во время концерта Мадонна упала. По словам зрителей, инцидент произошёл в конце песни Vogue - певица села мимо стула и упала на пол.
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Общество

Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Lenta.ru 19:41
Религия

Начало Великого поста: что нельзя делать 2 марта, в Чистый понедельник

Первый день Великого поста называется Чистый понедельник. Сегодня, 2 марта, нельзя ничего есть, можно только пить воду.
Московский Комсомолец 21:04
Армия и оружие

Турция проведет военную операцию в Идлибе для сдерживания армии Асада

Турецкие силы проведут операцию "Щит весны" в сирийской провинции Идлиб для сдерживания сил правительства Башара Асада.
Народные новости 07:13
Общество

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
Известия 17:11
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Пушков прокомментировал телефонную беседу Эрдогана и Путина

Алексей Пушков прокомментировал заявление Эрдогана по поводу переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросам Сирии.
Новостной фронт вчера в 11:29
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В марте «АвтоВАЗ» объявляет скидки на автомобили LADA

Компания Lada объявила скидки на модельный ряд в марте 2020 года.
Тарантас Ньюс 04:45
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Компания Huawei анонсировала смартфон Huawei Enjoy 10e

Сегодня компания подтвердила, что 1 марта выпустит смартфон Huawei Enjoy 10e.
ITZine.ru 28 февраля в 02:55
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Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
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Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

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Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
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Разработчики Baldur’s Gate 3 представили геймплей будущей RPG-игры

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Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала.
RT на русском 11:02
Экономика

Путин назвал цены на нефть приемлемыми

Российский президент Владимир Путин считает, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой.
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Скончалась народная артистка Мария Антонова

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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

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Международные состязания для молодых профессионалов AsiaSkills планируют провести на Сахалине

Студенты на Сахалине будут обучаться по международным стандартам и становиться специалистами, востребованными в России и за рубежом, — добавил Роберт Уразов.
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