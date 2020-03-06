Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара превысил 68 рублей

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Вместе с этим агентство добавило, что курс евро превысил 77 рублей также впервые с января 2019 года.
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Почему падает курс рубля

Rambler News Service06 марта в 07:50

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москва06 марта в 06:22

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВ06 марта в 06:00

Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ru06 марта в 07:49

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ06 марта в 06:31

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 06:08

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК06 марта в 06:02
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