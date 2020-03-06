Финансы

ТАССТАССКурс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
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Главное за неделю. 2—8 марта

Банки.ру03:30

Эхономика: Что ждет рубль?

Эхо Москвывчера в 11:11

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

ТАСС06 марта в 06:23

Доллар США превысил 68 рублей, а евро ушел выше отметки 77 рублей впервые с января 2019 года

Интерфакс06 марта в 06:25

Курс доллара превысил 68 рублей

Известия06 марта в 06:57

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК06 марта в 06:02

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 06:08
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Комментарии

Здоровье

В России выздоровел первый заболевший коронавирусом и выявлено еще четыре случая

Первый россиянин, вернувшийся с коронавирусом из Италии, выздоровел и выписан 7 марта из больницы.
BFM.ru вчера в 10:17
Политика

Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru 21:36
Политика

Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом

Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Волга-Каспий 06 марта в 08:23
Энергетика

Goldman Sachs допустил падение нефти до $20

Аналитики американского банка Goldman Sachs не исключают падения стоимости барреля нефти до $20, сообщил Bloomberg.
Коммерсантъ 21:49
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей 03:43
Космос

НАСА опубликовало самую детальную панораму Марса

На официальном сайте НАСА появился снимок Марса, с самой детальной панорамой, сделанной когда-либо.
РЕН ТВ 06 марта в 06:53
Происшествия

На Кубани задержана группа полицейских по подозрению во взятках

В рамках расследования дела о преступном сообществе задержан начальник ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району, начальник отдела МВД России по Успенскому району, бывший начальник отделения № 6 (дислокация г. Армавир) оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю и начальник ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
REGNUM 06 марта в 04:44
Спорт

Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

RT на русском 16:14
Политика

Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
РБК 08:03
Авто

Российский авторынок в феврале 2020 года снизился на 2,2%

В сравнении с прошлым годом, продажи новых автомобилей снизились на 2,2%. Всего за последний месяц зимы было продано 119 073 автомобиля.
Юга.ру 06 марта в 17:21
Политика

Питание Путина соответствует его возрасту, заявил диетолог

Андреа Маркес, являющийся диетологом и специалистом в области питания Европейского медицинского института ожирения, рассказал о том, что рацион питания Владимира Путина полностью соответствует его возрасту и оптимален.
ИнфоСМИ 13:21
Общество

Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины

РИА Новости 13:11
Общество

В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Известия 08:48
Игры

Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно

Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
МонаВиста вчера в 14:50
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости 21:42
Происшествия

На Сахалине 8 марта погибла женщина-пешеход

Накануне, 8 марта, на автодороге Южно Сахалинск Оха произошло смертельное ДТП. На 21 километре трассы Сузуки Свифт сбил пожилую женщину.
АСТВ 19:50
Гаджеты

Компания Buffalo представила прочный карманный SSD-накопитель весом 15 г

OAnews 05:55
Футбол

Роналдиньо арестовали в Парагвае

6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Газета.Ru вчера в 06:15
Происшествия

Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

РИА Новости 18:28
Авто

Почему забытый минивэн LADA Kalina следует пустить в серию

Не многим известно, что версию LADA Kalina планировали выпускать с другим кузовом.
Car.ru 08:01
Энергетика

Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%

В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
ФАН 22:24
Происшествия

Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

РИА Новости 12:07
Происшествия

16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле

Дочь бывшего вратаря «Зенита» Ксения была поймана полицейскими в Петербурге при продаже нескольких таблеток экстази.
Спорт день за днем вчера в 16:02
Общество

Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы

По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Ведомости 05 марта в 19:34
Музыка

Лазарев расплакался на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции во время эфира музыкального шоу "Ну-ка, все вместе".
РИА Новости 20:53
Общество

ВОЗ: коронавирус выявлен в 101 стране

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомила, что случаи заражения коронавирусом нового типа выявлены уже в 101 стране.
Газета.Ru 22:31
Экономика

Курсы доллара и евро к рублю выросли на фоне резко подешевевшей нефти

Евро приблизился к 84-м, передает агентство РИА Новости. На валютном рынке Московской биржи торги еще не открылись.
Эхо Москвы 23:02
Гаджеты

Представлен топовый смартфон Oppo Find X2

Astera 06 марта в 15:39
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

РИА Новости 12:04
Биатлон

Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.
News.ru 12:32
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