Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Вместе с этим агентство добавило, что курс евро превысил 77 рублей также впервые с января 2019 года.

Общество Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.

Музыка Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения» Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.

Политика Путин поручил реформировать миграционные режимы Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.

Общество Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов Альфа-банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке их данных, но, убедившись, что угрозы для средств нет, остановил блокировку, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Гаджеты На российский рынок поступил смартфон Vivo APEX 2020 В оснащение Vivo APEX 2020 входит 6,45-дюймовый экран, революционная беспроводная зарядка Super FlashCharge 60W, которая заряжает смартфон с аккумулятором 2000 мАч всего за 20 минут.

Общество Минфин предложил конфисковывать незаконно полученную валюту Министерство финансов России предложило конфисковывать валюту, операции с которой проводятся с нарушением действующего законодательства.

Энергетика ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.

Общество В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории России за прошедшие сутки, заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Политика Депутатам не запретят иностранную недвижимость Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.

Авто Модернизированный Lada Largus наделят линзованной оптикой Пользователям Сети продемонстрировали дебютный фотоснимок модернизированной модели LADA Largus, получившей линзованные фары, которые, скорее всего, приобретут все автомобили обновленного клана.

Армия и оружие Турция не зафиксировала нарушений перемирия в Идлибе Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта, заявил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.