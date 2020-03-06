Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара превысил 68 рублей, евро — 77 рублей

Биржевой курс доллара в ходе торгов превысил 68 рублей впервые с января 2019 года, свидетельствуют биржевые данные. Так, максимальное значение для пары USD/RUB в ходе торгов составило 68,2 рубля за $1, торги открылись на уровне 67,61 рубля за $1.
Читать в источнике
Комментировать357

Подробнее о событии

Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ru06 марта в 07:49

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москва06 марта в 06:22

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК06 марта в 06:02

Почему падает курс рубля

Rambler News Service06 марта в 07:50

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ06 марта в 06:31

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 06:08

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВ06 марта в 06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:37, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 11:09
Энергетика

Сделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась

Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются.
Говорит Москва 06 марта в 13:17
Происшествия

В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка

На лестничной клетке одной из многоэтажек в Санкт-Петербурге обнаружено тело 14-летнего подростка.
Газета.Ru 02:52
Политика

Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.
REGNUM 01:49
Хоккей

Шайбы Сергачева и Кучерова помогли «Тампе» победить «Бостон»

РИА Новости 00:49
Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
REGNUM 01:47
Общество

Рекорд тепла для 8 марта установлен в Москве ранним утром

За всю историю метеонаблюдений ранее утро 8 марта в Москве стало самым теплым, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Известия 03:04
Происшествия

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК 00:24
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Ницце»

«Ницца» на своем поле переиграла «Монако» 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
Красная весна вчера в 18:43
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 06 марта в 13:34
Кино

Фильм Сергея Лозницы о похоронах Сталина покажут в «Лендоке»

Петербургский дневник 06 марта в 06:26
Футбол

Барселона — Реал Сосьедад 1:0

Спорт-Экспресс вчера в 15:24
Происшествия

Власти Забайкалья назвали причину пожара на полигоне ТБО

Известия 03:03
Футбол

Стерлинг: «Игрокам „Сити“ будет неприятно, если „Ливерпуль“ возьмёт титул»

"Ливерпуль" выигрывает, лидируя на данный момент.
Soccer.ru 03:29
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
РБК 01:19
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru 02:23
Единоборства

Вэйли Чжан победила Йоанну Енджейчик раздельным решением судей

На UFC 248 состоялся со-главный бой вечера между чемпионкой минимального дивизиона Вэйли Чжан и Йоанной Енджейчик.
Sports.ru 01:50
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости вчера в 01:07
Хоккей

Малкин сравнялся по результативности в НХЛ с Овечкиным

Известия 00:32
Наука

Машинное обучение помогло лучше понять, как мозг распознает лица

Человек обладает удивительной способностью распознавать огромное количество лиц и интерпретировать различные выражения лица.
Индикатор вчера в 09:45
Происшествия

МИД Украины проверит сведения о смерти украинских шахматистов в Москве

Известия 06 марта в 07:16
Происшествия

Спасатели нашли в аэропорту в Днепре боеприпасы времен Второй мировой

Спасатели обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны на территории международного аэропорта "Днепропетровск" на Украине, сообщила в субботу пресс-служба МВД страны.
РИА Новости вчера в 12:41
Фигурное катание

Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров

6 марта российский фигурист Андрей Мозалев выиграл золото в одиночном мужском катании среди юниоров.
Известия вчера в 21:07
Общество

Яркие, нежные, точно сирень: поздравления с 8 Марта в стихах

АМИТЕЛ 06 марта в 23:05
Общество

В России выявлено четыре новых случая коронавируса

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в России за прошедшие сутки. Трое заболевших — в Липецке, один пациент выявлен в Петербурге.
BFM.ru вчера в 08:14
Происшествия

Из кранов жителей деревни в Италии вместо воды полилось вино

News.ru вчера в 07:46
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости вчера в 13:39
Общество

Курское УМВД вступилось за победительницу конкурса «Краса полиции»

В УМВД РФ по Курской области решили развеять домыслы и пояснить, на чем основан выбор.
46ТВ вчера в 11:04
Общество

Названы самые распространённые профессии среди женщин в России

Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%).
RT на русском 00:00
Гаджеты

Раскрыты модули камеры флагманского смартфона Huawei P40 Pro

Astera вчера в 17:10
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное