Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара превысил 68 рублей

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Вместе с этим агентство добавило, что курс евро превысил 77 рублей также впервые с января 2019 года.
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Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

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RT на русскомвчера в 05:08

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВвчера в 05:00
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