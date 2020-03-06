Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей. При этом курс доллара впервые с 4 января 2019 года превысил 68 рублей.
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Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Общество
Названы связанные с заразившимися коронавирусом россиянами авиарейсы
Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом назвал семь авиарейсов, связанных с зараженными россиянами.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Происшествия
В Иркутской области три человека погибли в ДТП
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов
Российский боец Хабиб Нурмагомедов ответил на провокации американца Тони Фергюсона, пнув его чемпионский пояс во время дуэли взглядов.
Политика
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Армия и оружие
В пригороде Алеппо обнаружили подземные туннели боевиков
Военнослужащие Сирийской Арабской Армии обнаружили сеть подземных туннелей общей протяженностью в несколько километров на окраинах недавно освобожденного населенного пункта Хаям, вблизи Алеппо.
Авто
На Украине начали собирать российские автомобили Lada
Летом 2019 года сообщалось, что с момента объявления независимости на Украине продано около миллиона автомобилей производства «АвтоВАЗа» — это лучший результат среди всех производителей.
Армия и оружие
США узнали о нежелании Талибана выполнять условия мирной сделки
Американская разведка сообщила Белому дому о том, что афганская группировка «Талибан» (запрещенная в России) не намерена выполнять условия мирного соглашения, которое было подписано неделю назад.
Кино
Кристиан Бэйл получил свою первую роль во вселенной Marvel
Голливудская актриса Тесса Томпсон, снимавшаяся в роли Валькирии во франшизе про «Тора», проговорилась в своем интервью, что в четвертой части фильма главного злодея сыграет Кристиан Бэйл.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Хоккей
Овечкин сократил до трёх шайб отставание от Гартнера по голам в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Майка Гартнера по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.
Общество
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Экономика
Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады
Японская финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса.
Здоровье
Обнаружены изменения симптомов коронавируса
Ученые из Китая обнаружили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас, пишут «Известия» со ссылкой на портал Social Science Research Network (SSRN).
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Гаджеты
Bethesda анонсировала системные требования DOOM Eternal
Минимальные системные требования: 1080p, 60 FPS, минимальные настройки графики операционная система: Windows 7 (64-bit) или Windows 10 (64-Bit); процессор: Intel Core i5 @ 3.3 GHz, AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz или лучше; оперативная память: 8 ГБ ОЗУ; видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB), AMD Radeon R9 290 (4GB) или RX 470 (4GB).
Общество
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
Спорт
Сборная Венгрии впервые выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
В финальном матче группы В чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, который состоялся в Иркутске, сборная Венгрии одержала победу над хоккеистами Украины со счетом 4:1. Как сообщает официальный сайт Приангарья, решающий матч состоялся сегодня, 6 марта, на центральном стадионе «Труд».