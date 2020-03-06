Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара превысил 68 рублей

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Вместе с этим агентство добавило, что курс евро превысил 77 рублей также впервые с января 2019 года.
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Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

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