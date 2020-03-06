Финансы
RT на русскомКурс доллара превысил 68 рублей
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Вместе с этим агентство добавило, что курс евро превысил 77 рублей также впервые с января 2019 года.
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Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, столбик термометра поднялся до + 11 ° С. "Сегодня, в 14:00, температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, достигла + 11 ° С. Таким образом, на 2 ° С был превышен прежний суточный рекорд максимальной температуры этого дня, установленный в 2002 году", говорится в сообщении на сайте "Метеовести".
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