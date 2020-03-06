Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксКурс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей. При этом курс доллара впервые с 4 января 2019 года превысил 68 рублей.
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Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ruвчера в 06:49

Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

ПРАЙМвчера в 05:06

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБКвчера в 05:02

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъвчера в 05:31

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русскомвчера в 05:08

Почему падает курс рубля

Rambler News Serviceвчера в 06:50

Евро подорожал

Lenta.ruвчера в 03:12
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Энергетика

Сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки согласовали в ОПЕК

ОПЕК согласовала сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Итоговое решение зависит от России.
News.ru 05 марта в 06:26
Здоровье

Обнаружены изменения симптомов коронавируса

Ученые из Китая обнаружили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас, пишут «Известия» со ссылкой на портал Social Science Research Network (SSRN).
Lenta.ru вчера в 20:50
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК вчера в 12:34
Происшествия

Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess

RT на русском вчера в 23:22
Общество

В Москве выздоровел первый больной коронавирусом

Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел, в ближайшие дни он будет выписан, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости вчера в 11:43
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

Известия вчера в 03:52
Политика

Жительница Иванова попросила Путина взять ее замуж

Российский лидер Владимир Путин получил неожиданное предложение от жительницы города Иванова.
Профиль вчера в 09:08
Общество

В России изменили процедуру прохождения техосмотра

Ранее предполагалось, что каждую машину будут фотографировать трижды - до, во время и после техосмотра, причем на изображениях должны быть хорошо различимы модель, цвет кузова и номер конкретного автомобиля.
Вести.Ru вчера в 08:01
Шоу-бизнес

Красноярская певица сломала ногу, упав со сцены во время выступления

Красноярская певица Анастасия Вишневская упала со сцены во время выступления и сломала ногу. Видео инцидента опубликовано на YouTube.
РИА Новости вчера в 18:06
Армия и оружие

Украинский эксперт предложил усилить ВМС списанными кораблями из США

Списанные военные корабли из США являются единственным средством усиления ВМС Украины, которое позволит изменить баланс сил на Черном море.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество

В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету

Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости вчера в 19:48
Экономика

В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
RT на русском 05 марта в 01:24
Общество

При отмене Олимпиады в Токио ВВП Японии потеряет более $74 млрд

Японская экономика потеряет около 7,8 трлн иен ($74,2 млрд), если летние Олимпийские Игры 2020 года в Токио из-за коронавируса будут отменены.
REGNUM вчера в 20:43
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3012

Количество погибших от нового типа коронавируса SARS-CoV-2 в материковом Китае увеличилось до 3012, всего заразившихся в стране 80 409 человек.
Известия 04 марта в 20:31
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в списке снайперов НХЛ

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на первое место в списке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 00:03
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
Общество

Китайского туриста удивила неулыбчивость россиян

Путешественник из Китая Лю Сяошунь рассказал в блоге на портале Sohu о своих впечатлениях от первой поездки в Россию, выразив при этом удивление серьезностью и сдержанностью россиян.
РИА Новости вчера в 19:35
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о новых жертвах при обстрелах в Донбассе

Росбалт 04 марта в 02:23
Футбол

В Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо

"Игрок Роналдиньо обвиняется в использовании поддельного удостоверения личности, генеральная прокуратура выдала ордер на его арест и требует предварительного заключения", - сообщила генпрокуратура Парагвая в Twitter.
РИА Новости вчера в 20:48
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия 05 марта в 12:00
Спорт

Разработчики Mortal Kombat 11 показали тизер Спауна

Генеральный директор NetherRealm Эд Бун опубликовал небольшой тизер Спауна в Mortal Kombat 11 в твиттере.
CyberSport.ru вчера в 04:34
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 05 марта в 11:57
Общество

Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински

Комсомольская правда 00:16
Политика

Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17

В Генеральной прокуратуре заявили, что Россия не может обжаловать отказ Нидерландов передать Москве материалы уголовного дела в отношении россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
РИА Новости вчера в 09:21
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

Известия вчера в 23:44
Музыка

Иван Ургант поздравил россиянок клипом с Niletto

В очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале зрительниц всей страны ждал сюрприз – поздравительный клип, который ведущий Иван Ургант и екатеринбургский исполнитель Niletto записали в честь предстоящего 8 Марта.В клипе герои представлены персонажами игры для компьютерной приставки.
Вестник вчера в 22:05
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости вчера в 05:03
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия вчера в 15:51
Гаджеты

«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по trade-in

Компания «Мегафон» запустила в сети своих магазинов новую акцию: владельцы старых смарт-часов смогут приобрести новые модели по системе trade-in, сообщили РИА LIVE24 в пресс-службе компании.
Live24 вчера в 00:33
Происшествия

В Иркутской области три человека погибли в ДТП

РИА Новости вчера в 22:01
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