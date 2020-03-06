Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара превысил 68 рублей, евро — 77 рублей

Биржевой курс доллара в ходе торгов превысил 68 рублей впервые с января 2019 года, свидетельствуют биржевые данные. Так, максимальное значение для пары USD/RUB в ходе торгов составило 68,2 рубля за $1, торги открылись на уровне 67,61 рубля за $1.
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Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

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Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

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Почему падает курс рубля

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Рубль опустился до минимума с января 2019 года

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Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русскомвчера в 05:08

Рубль резко упал на фоне коронавируса

Национальная служба новостейвчера в 05:35

Евро подорожал

Lenta.ruвчера в 03:12
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