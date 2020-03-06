Финансы
Rambler News ServiceКурс доллара превысил 68 рублей, евро — 77 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов превысил 68 рублей впервые с января 2019 года, свидетельствуют биржевые данные. Так, максимальное значение для пары USD/RUB в ходе торгов составило 68,2 рубля за $1, торги открылись на уровне 67,61 рубля за $1.
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