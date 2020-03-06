Финансы
Мой БрянскКурс доллара превысил 68 рублей с января прошлого года
По информации издания, в последний раз аналогичные показатели доллара были 4 января 2019 года. Согласно данным, рубль снова обвалился после новостей из ОПЕК и геополитики.
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