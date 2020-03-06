Финансы

РБКРБККурс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года. Курс рубля вновь обвалился после новостей из ОПЕК и геополитики, рассказал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
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Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москва05:22

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВ05:00

Евро подорожал

Lenta.ru03:12

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском05:08

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

РБК05:02

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ05:31

Курс евро впервые за год превысил 76 рублей

Rambler News Service02:26
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