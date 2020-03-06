Финансы
РБККурс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года. Курс рубля вновь обвалился после новостей из ОПЕК и геополитики, рассказал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
Читать в источнике
Оценить135
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Комментарии
Общество
Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию
Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые появились вместе после мятежа
Вчера Меган Маркл вернулась в Британию, чтобы вместе с принцем Гарри исполнить последние королевские обязанности.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло до 534 человек
В Германии количество заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 185 человек, достигнув 534 в общей сложности.
Политика
В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Гаджеты
Смартфон-гармошка TCL складывается втрое
Политика
Блогеры нашли тайные знаки на снимках встречи Путина и Эрдогана
Блогеры отметили, что президенты сидели у камина, на котором стояли часы с бронзовой статуэткой по мотивам работы скульптора Евгения Лансере «Переход через Балканы».
Игры
«Иммерсивный» режим Ghost Recon Breakpoint выйдет 24 марта
Ubisoft представила обещанный «иммерсивный» режим Ghost Recon Breakpoint — «Глубокое погружение».
Политика
«Яблоко» в ВС оспорит распоряжение Путина о голосовании по Конституции
Партия «Яблоко» обратилась в Верховный суд, чтобы оспорить распоряжение Владимира Путина от 14 февраля об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, пишет РБК.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $48 впервые с июля 2017 года
Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 5,5% - до $47,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 13:39 мск.
Происшествия
Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Происшествия
Два горняка погибли при выбросе метана на шахте в Коми
На шахте "Воркутинская" в республике Коми произошел выброс метана. В результате на поверхность вывели 104 человека - двое горняков погибли.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Армия и оружие
«Турецкий гамбит» Помпео в Сирии провалился — National Interest
Достижение соглашения между Россией и Турцией по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе стало провалом политики госсекретаря США Майка Помпео по противодействию России и Ирану в Сирии посредством Турции, по мнению журналиста National Interest, опубликованному 6 марта на сайте издания.
Авто
Названы финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года»
Общество
Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине
Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Армия и оружие
МИД РФ заявил, что уничтожать боевиков в Идлибе должна армия Сирии
Бороться с боевиками в Сирии, где в ночь на пятницу наступил режим прекращения огня, в первую очередь должна правительственная армия САР и их легитимные партнеры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Общество
Красноярский экономический форум перенесен из-за коронавируса
Из-за распространения нового типа коронавируса Красноярский экономический форум (КЭФ) перенесен на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе губернатора края Александра Усса.
Экономика
Кудрин назвал отмену ПМЭФ-2020 рациональным решением
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает рациональным решением отмену ПМЭФ-2020 из-за коронавируса, сам он также отменил ряд поездок.
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с ЦСКА в Кубке России
«Спартак» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видеоролик, в котором показал, что осталось за кадром в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2 ДВ).
Культура
По игре The Last of Us снимут сериал
The Last of Us вышла в 2013 году на Playstation 3 и стала культовой игрой, а также признана одной из лучших игр прошлого десятилетия.
Политика
Украинские националисты закидали яйцами депутата Верховной рады
Ветераны радикального батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на депутата Верховной рады Макса Бужанского («Слуга народа»), закидав его яйцами.
Общество
Кейт Миддлтон похвалилась стройной фигурой в винтажном платье
Для вечернего выхода в свет в рамках второго дня официальной поездки в Ирландию 38-летняя Кейт Миддлтон выбрала утонченное платье от Oscar de la Renta, вновь продемонстрировав исключительное чувство стиля и свою потрясающую фигуру.