Финансы

РБКРБККурс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года. Курс рубля вновь обвалился после новостей из ОПЕК и геополитики, рассказал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
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Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москва05:22

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВ05:00

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ05:31

Курс доллара превысил 68 рублей, евро — 77 рублей

Rambler News Service05:18

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском05:08

Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

ПРАЙМ05:06

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

РБК05:02
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Цена нефти Brent упала ниже $48 впервые с июля 2017 года

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Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
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Армия и оружие

МИД РФ заявил, что уничтожать боевиков в Идлибе должна армия Сирии

Бороться с боевиками в Сирии, где в ночь на пятницу наступил режим прекращения огня, в первую очередь должна правительственная армия САР и их легитимные партнеры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Из-за распространения нового типа коронавируса Красноярский экономический форум (КЭФ) перенесен на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе губернатора края Александра Усса.
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