Финансы

РБКРБККурс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года. Курс рубля вновь обвалился после новостей из ОПЕК и геополитики, рассказал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
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Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москва05:22

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

РБК05:02

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВ05:00

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ05:31

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском05:08

Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

ПРАЙМ05:06

Курс евро впервые за год превысил 76 рублей

Rambler News Service02:26
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Общество

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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
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В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
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Семин отреагировал на слова Кикнадзе о его судьбе в «Локомотиве»

Ранее Кикнадзе заявил, что будущее тренера будет решаться на совете директоров столичного клуба, который пройдет не ранее апреля, а помимо Семина руководству будут представлены и другие кандидаты на пост главного тренера "Локомотива".
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Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

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Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Российская газета 05:54
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