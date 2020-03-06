Финансы
РБККурс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года. Курс рубля вновь обвалился после новостей из ОПЕК и геополитики, рассказал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
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Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
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"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
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