Финансы

ТАССТАССКурс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
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Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ru06 марта в 07:49

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москва06 марта в 06:22

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 06:08

Почему падает курс рубля

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Коммерсантъ06 марта в 06:31

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВ06 марта в 06:00

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК06 марта в 06:02
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