Финансы
ТАССКурс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года
В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
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