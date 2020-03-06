В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

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