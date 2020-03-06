Финансы

РЕН ТВРЕН ТВКурс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей. Об этом свидетельствую данные Московской биржи.
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Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ru06:49

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК05:02

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВ05:00

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ05:31

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском05:08

Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

ПРАЙМ05:06

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москва05:22
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Комментарии

Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Политика

Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников

Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.
Lenta.ru 07:51
Энергетика

Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу

Власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
РБК 05:46
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.
RT на русском 07:54
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Ведомости вчера в 14:41
Политика

Владимир Путин прибыл в Иваново

REGNUM 06:34
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Происшествия

На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов

Газета.Ru 07:12
Политика

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Известия 04:30
Экономика

Кудрин оценил замедление роста мировой экономики из-за коронавируса

В первом случае, прогнозируют эксперты, рост мировой экономики затормозится с 2,9% в 2019 году до 2,4% в 2020-м.
РБК 06:53
Политика

МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК 04:12
Общество

Михаила Ефремова не пустили на борт самолета

Известия 07:01
Армия и оружие

Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США

Piter.tv 00:23
Общество

Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль

Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
РИА Новости 04:54
Шоу-бизнес

Настя Каменских украсила обложку мужского журнала XXL

32-летняя певица Настя Каменских появилась на обложке мужского журнала XXL.
Paparazzi.ru 04:44
Биатлон

Губерниев и Драчев обвинили Тихонова в доносе, он ответил им тем же

Комментатор Дмитрий Губерниев и глава СБР Владимир Драчев обвинили четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в доносе на тренера биатлониста Александра Логинова, в номере которого две недели назад на ЧМ в Италии были проведены обыски.
МК-Спорт вчера в 06:28
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru вчера в 02:33
Происшествия

Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

Вести.Ru 06:03
Экономика

ЦБ спрогнозировал рост спроса на страховки из-за коронавируса

Распространение нового коронавируса в мире может повлиять на объемы взносов страхования от несчастных случаев, болезней, а также на рынок добровольного медицинского страхования, следует из доклада ЦБ.
РБК 06:29
Происшествия

В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова

В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
РБК 06:44
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Политика

Зеленский рассказал о подготовке к саммиту «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране усиленно работают над тем, чтобы в марте провести обмен пленными, а в конце апреля провести встречу в нормандском формате.
РИА Новости Крым 06:19
Происшествия

В Афганистане 27 человек погибли в результате нападения

Не менее 27 человек погибли и ещё 29 пострадали в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле.
RT на русском 06:55
Политика

В Крыму ответили на планы Джемилева устроить митинг в Симферополе

Ранее Джемилев заявил, что в ходе "марша" на Крым 3 мая представители меджлиса* планируют провести митинг в Симферополе, если не будут остановлены российскими силовиками.
РИА Новости Крым 07:39
Общество

Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию

Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
Вести.Ru 07:48
Игры

В Steam появилась ещё одна экспериментальная функция — новостной центр

Компания Valve рассказала про уже восьмую экспериментальную функцию Лаборатории Steam — новостной центр.
Игромания.ру 04:26
Происшествия

Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном

Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
Вести.Ru 06:21
Политика

ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента

"На посту президента женщину скорее не хотели бы видеть по 68% мужчин и женщин, в то время как на посту премьер-министра - 57% мужчин и 55% женщин соответственно", - сообщают ВЦИОМ и ЦПК.
ТАСС вчера в 16:11
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