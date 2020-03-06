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Биатлон Губерниев и Драчев обвинили Тихонова в доносе, он ответил им тем же Комментатор Дмитрий Губерниев и глава СБР Владимир Драчев обвинили четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в доносе на тренера биатлониста Александра Логинова, в номере которого две недели назад на ЧМ в Италии были проведены обыски.

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Происшествия В Афганистане 27 человек погибли в результате нападения Не менее 27 человек погибли и ещё 29 пострадали в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле.