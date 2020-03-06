Финансы
РЕН ТВКурс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года
Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей. Об этом свидетельствую данные Московской биржи.
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Комментарии
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Политика
Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников
Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.
Энергетика
Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу
Власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Политика
Владимир Путин прибыл в Иваново
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Экономика
Кудрин оценил замедление роста мировой экономики из-за коронавируса
В первом случае, прогнозируют эксперты, рост мировой экономики затормозится с 2,9% в 2019 году до 2,4% в 2020-м.
Политика
МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17
Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Общество
Михаила Ефремова не пустили на борт самолета
Общество
Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль
Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
Шоу-бизнес
Настя Каменских украсила обложку мужского журнала XXL
32-летняя певица Настя Каменских появилась на обложке мужского журнала XXL.
Биатлон
Губерниев и Драчев обвинили Тихонова в доносе, он ответил им тем же
Комментатор Дмитрий Губерниев и глава СБР Владимир Драчев обвинили четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в доносе на тренера биатлониста Александра Логинова, в номере которого две недели назад на ЧМ в Италии были проведены обыски.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Экономика
ЦБ спрогнозировал рост спроса на страховки из-за коронавируса
Распространение нового коронавируса в мире может повлиять на объемы взносов страхования от несчастных случаев, болезней, а также на рынок добровольного медицинского страхования, следует из доклада ЦБ.
Происшествия
В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова
В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Политика
Зеленский рассказал о подготовке к саммиту «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране усиленно работают над тем, чтобы в марте провести обмен пленными, а в конце апреля провести встречу в нормандском формате.
Происшествия
В Афганистане 27 человек погибли в результате нападения
Не менее 27 человек погибли и ещё 29 пострадали в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле.
Политика
В Крыму ответили на планы Джемилева устроить митинг в Симферополе
Ранее Джемилев заявил, что в ходе "марша" на Крым 3 мая представители меджлиса* планируют провести митинг в Симферополе, если не будут остановлены российскими силовиками.
Общество
Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию
Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
Игры
В Steam появилась ещё одна экспериментальная функция — новостной центр
Компания Valve рассказала про уже восьмую экспериментальную функцию Лаборатории Steam — новостной центр.
Происшествия
Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном
Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
Политика
ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента
"На посту президента женщину скорее не хотели бы видеть по 68% мужчин и женщин, в то время как на посту премьер-министра - 57% мужчин и 55% женщин соответственно", - сообщают ВЦИОМ и ЦПК.