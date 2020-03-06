Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей. При этом курс доллара впервые с 4 января 2019 года превысил 68 рублей.
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Политика
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.
Культура
В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
Гаджеты
Названы характеристики смартфона Redmi Note 9 Pro
В сети появились характеристики нового Redmi Note 9 Pro, который выйдет в 2020 году.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Происшествия
Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро
Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Спорт
Погиб известный омский спортсмен-паралимпиец Александр Макаров
Как сообщает Новосибирское управления ГИБДД, Макаров погиб на месте.
Футбол
«Шинник» и «Урал» сыграют 18 марта на «Арене Химки»
Как сообщает пресс-служба РФС, матч пройдет на стадионе Арена Химки и начнется в 18:30 по московскому времени.
Общество
В Германии установят первый памятник Ленину
Хоккей
ЦСКА обыграл «Торпедо» и повел 3-0 в серии плей-офф КХЛ
Хоккеисты московского ЦСКА в овертайме победили нижегородское "Торпедо" и повели со счетом 3-0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ.
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Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу
Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
Экономика
Расписки TCS Group Тинькова подешевели более чем на 20%
Стоимость депозитарных расписок TCS Group (материнской компании «Тинькофф банка») на Московской бирже к 18.10 мск снизилась на 24,17% до 1123,8 руб. за штуку.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Экономика
Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот
В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Наука
Низкоуглеводная диета поможет предотвратить возрастные изменения мозга
Чтобы лучше понять, как диета влияет на старение мозга, исследовательская группа сосредоточилась на возрастном периоде, в течение которого профилактика может быть наиболее эффективной.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Польше возросло до пяти
Четыре новых случая коронавируса выявлено в Польше, общее число заразившихся возросло до пяти человек, заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Футбол
Экс-футболист «Уфы» заявил о минимальной разнице между РПЛ и чемпионатом Казахстана
Технологии
В чипсетах Intel обнаружили неустранимую уязвимость
Эксперты Positive Technologies обнаружили в большинстве выпущенных за последние пять лет чипсетов Intel неустранимую уязвимость, с помощью которой злоумышленник может извлекать конфиденциальную информацию с компьютеров жертвы.
Политика
Зеленский пошутил про «нормальные украинские зады»
Зеленскому показали новые вагоны поездов для международного сообщения, в котором, по словам руководства завода, «европейский габарит», при котором «с хорошим добротным задом не выкрутишься».
Политика
Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса
Россия приостановила пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают в страну из Ирана для обучения, трудовой деятельности, туризма а также в транзитных целях.
Происшествия
В Костромской области задержали похитителя, державшего девочку в ящике
В Костромской области полицейские задержали подозреваемого в похищении 8-летней девочки в городе Нее.