Финансы

РБКРБККурс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года. Курс рубля вновь обвалился после новостей из ОПЕК и геополитики, рассказал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
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Главное за неделю. 2—8 марта

Банки.ру03:30

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Эхо Москвывчера в 11:11

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

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Интерфакс06 марта в 06:25

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

ТАСС06 марта в 06:23

Курсы евро и доллара побили рекорды января 2019 года

РИА Новости06 марта в 06:28

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 06:08
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