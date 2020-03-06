Биржевой курс доллара в ходе торгов превысил 68 рублей впервые с января 2019 года, свидетельствуют биржевые данные. Так, максимальное значение для пары USD/RUB в ходе торгов составило 68,2 рубля за $1, торги открылись на уровне 67,61 рубля за $1.

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Общество Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор В прежнем варианте концепции раздельный сбор предполагал снижение тарифов не менее чем на 50% от тарифов на вывоз смешанных отходов; Минприроды разрешило бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку вместо уплаты сбора, если у компаний есть собственные мощности на эти цели.

Политика Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.

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Футбол Ещенко: тренер пожелал сохранить нас с Ребровым в команде Футболист московского "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что инициатива при подписании новых контрактов с ним и голкипером Артемом Ребровым исходила, прежде всего, от главного тренера Доменико Тедеско, пожелавшего сохранить возрастных игроков в команде.