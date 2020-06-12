Финансы

РИА НовостиРИА НовостиКурс доллара превысил майский максимум

Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая. Курс евро увеличивался на 1,37 рубля — до 79,30 рубля.
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Рубль и нефть дешевеют: евро вновь выше 79 рублей

Вести.Ru11 июня в 10:48

Курс доллара превысил майский максимум

РИА Новости11 июня в 14:55

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАСС11 июня в 14:20

Рубль завершил основную валютную сессию заметным ослаблением

Банки.ру11 июня в 12:23

Курс доллара превысил 70 руб

РБК11 июня в 16:33

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Интерфакс11 июня в 09:46

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру11 июня в 03:22
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

Вести.Ru 00:47
231
Общество

В Татарстане выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Республике Татарстан зарегистрировано 45 новых случаев коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 04:06
11
Политика

Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
Известия вчера в 16:58
36
Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в зарубежных странах показывает, что активность коронавируса в жаркую погоду не снижается.
REGNUM вчера в 11:47
100
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
5,2K
Общество

Россияне смогут получить пособия и выплаты без справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 04:50
37
Происшествия

В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС

В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14
390
Общество

Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
23
Недвижимость

Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции

Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ вчера в 04:30
32
Происшествия

Во Франции потушили пожар на атомной подлодке

РБК 04:08
34
Общество

В Крыму еще 22 человека заболели коронавирусом

Всего в республике зафиксировали 512 случаев заражения коронавирусом. В Крыму выздоровел 361 человек, еще 16 скончались.
Krym.News 03:17
158
Происшествия

Двое жителей Волгоградской области скончались от коронавируса

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки число умерших от коронавирусной инфекции в Волгоградской области увеличилось на 2 и достигло 27 человек.
Волгоградская правда 04:43
Шоу-бизнес

Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг

Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru 11 июня в 07:00
5
Наука

В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК вчера в 20:49
56
Шоу-бизнес

Отец Фриске высказался о романе певицы с солистом «Иванушек»

Отец скончавшейся певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что не знает о романе ее дочери с экс-солистом группы «Иванушки International» Кириллом Андреевым.
ФАН 04:02
5
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
161
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
1,4K
Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11 июня в 11:15
320
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
1,4K
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
1,9K
Футбол

Юрий Белоус: Идея Федуна передать «Спартак» болельщикам утопична

Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» поделился мнением о планах владельца красно-белых Леонида Федуна.
Советский спорт 02:44
Футбол

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии

Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.
Известия вчера в 20:52
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
Известия 00:16
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Единоборства

Шон О’Мэлли посмеялся над именем Петра Яна, россиянин отвечает

Восходящая звезда легчайшего дивизиона UFC, Шон О'Мэлли, отпустил колкость в адрес Петра Яна, которую российский боец не оставил без ответа.
FightTime.ru 01:32
Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино

Сердца зрителей были завоеваны голливудским актером Харрисоном Фордом, сыгравшим Индиану Джонса.
RuNews24.ru вчера в 03:59
83
Игры

Sony показала новую PlayStation 5

Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку.
КМВ Новости 11 июня в 17:17
933
Общество

Российские пенсионеры получат единовременную выплату

Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
СургутИнтерНовости 04:33
600
Армия и оружие

Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
61
Общество

В МВД России отметили снижение числа преступлений в мае

В России общее число преступлений, совершенных за май текущего года, снизилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия 04:07
6
Общество

Бурдж-Халифа окрасили в триколор

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
РИА Новости вчера в 16:15
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