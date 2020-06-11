Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

На открытии торгов в четверг, 11 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 57 копеек — до 69,07 рубля.
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Курс доллара превысил майский максимум

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Курс рубля рухнул

Lenta.ru11 июня в 03:13

Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

RT на русском11 июня в 03:04
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Политика

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На востоке Турции произошло землетрясение

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RT на русском вчера в 14:35
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
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За погружением «Витязя» в Марианскую впадину пытались следить из США

Lenta.ru 12:50
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
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Общество

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Роналду отреагировал на выход «Ювентуса» в финал Кубка Италии

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Общество

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Специалисты дали советы будущим автовладельцам, которые хотели бы приобрести автомобиль иностранного производства, но имеют в запасе не более 100 тысяч рублей.
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Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
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Путин анонсировал появление контргиперзвукового оружия в России

По словам главы государства, российские специалисты трудятся над созданием контргиперзвукового оружия, которое может появиться уже в скором будущем.
Слово и Дело 06:21
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Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

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Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
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