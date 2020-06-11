Финансы
РИА НовостиКурс доллара превысил майский максимум
Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая. Курс евро увеличивался на 1,37 рубля — до 79,30 рубля.
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Происшествия
Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео
Lenta.ru 09:15
Общество
От отелей потребуют отчета о заселении вместе неженатых людей
Роспотребнадзор рекомендует начавшим работать гостиницам и отелям заселять в один номер только членов одной семьи.
Вести.Ru 10:47
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском 06:26
Происшествия
В Пулково столкнулись два самолета
Два пассажирских самолета авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии» столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил источник «РИА Новости» в экстренных службах.
Коммерсантъ 07:43
Футбол
Черчесов объяснил, за счёт чего Россия обыграла Испанию на ЧМ-2018
Сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти, основное время матча завершилось вничью: 1:1. В четвертьфинале мундиаля российская команда в серии пенальти проиграла команде Хорватии, которая в итоге оказалась в финале турнира.
ГЛАС.RU 09:37
Футбол
«Атлетико» повторил клубный рекорд по числу ничьих в сезоне
Мадридский «Атлетико» повторил клубный рекорд по числу ничьих в одном сезоне чемпионата Испании.
Чемпионат 10:25
Политика
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса
Уверенно и с "минимальными потерями" выходит Россия из пандемии коронавируса, заявил президент Путин.
Газета.Ru 08:09
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
Накануне в Сети появились снимки голливудской актрисы, сделанные её сыном Ноксом.
7Дней.ру 02:00
Происшествия
Человек, представившийся бойцом UFC, ранил восемь человек
В американском штате Техас человек, которого не пустили в один из баров по причине алкогольного опьянения, ранил из ружья восемь человек, передает BJ Penn.
Газета.Ru вчера в 16:41
Происшествия
Гигантское пятно обнаружено на подмосковной реке Поля
В Подмосковье обнаружено огромное пятно на поверхности реки Поля. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэкологии региона.
BFM.ru 10:45
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Соловьев раскритиковал видеообращение Ефремова
Экономика сегодня 03:59
Футбол
Джейми Каррагер: «„Ливерпуль“ в будущем может пожалеть, что не подписал Вернера»
Похоже, парень действительно очень хотел перейти в «Ливерпуль». Позже «красные» могут пожалеть, что не закрыли сделку.
Спорт-Экспресс 05:58
Общество
Рошаль напомнил о важности ношения масок и перчаток
Пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась, в связи с чем маски и перчатки пока рано снимать.
Вечерняя Москва 08:42
Общество
Призер Игр разнес двор в Москве из-за боязни клещей и змей
Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах по гандболу Михаил Чипурин совершил акт вандализма в одном из дворов Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:38
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников.
Российская газета 05:19
Футбол
«Динамо» добыло волевую победу в ключевом матче с «Зарёй»
Евро-футбол.ру вчера в 12:24
Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
Общество
Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина
Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.
Lenta.ru 07:34
Политика
Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах
Lenta.ru 09:38
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
В Свердловской области подтверждено еще 254 случая коронавируса
На 14 июня в Свердловской области у 9325 человек выявлен COVID-19.
Kursk.com 03:54
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результат пластики
Малиновская решила долго не ждать и обратилась к хирургу, проведя операцию на веках.
Paparazzi.ru 07:35
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче
Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
RT на русском 10:08