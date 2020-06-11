Финансы

РИА НовостиРИА НовостиКурс доллара превысил майский максимум

Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая. Курс евро увеличивался на 1,37 рубля — до 79,30 рубля.
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Курс доллара превысил майский максимум

РИА Новости11 июня в 14:55

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАСС11 июня в 14:20

Курс рубля рухнул

Lenta.ru11 июня в 03:13

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Газета.Ru11 июня в 10:16

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Интерфакс11 июня в 09:46

Рубль и нефть дешевеют: евро вновь выше 79 рублей

Вести.Ru11 июня в 10:48

Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

RT на русском11 июня в 03:04
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Происшествия

Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео

Lenta.ru 09:15
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
3,7K
Общество

От отелей потребуют отчета о заселении вместе неженатых людей

Роспотребнадзор рекомендует начавшим работать гостиницам и отелям заселять в один номер только членов одной семьи.
Вести.Ru 10:47
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Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском 06:26
1,9K
Происшествия

В Пулково столкнулись два самолета

Два пассажирских самолета авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии» столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил источник «РИА Новости» в экстренных службах.
Коммерсантъ 07:43
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Футбол

Черчесов объяснил, за счёт чего Россия обыграла Испанию на ЧМ-2018

Сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти, основное время матча завершилось вничью: 1:1. В четвертьфинале мундиаля российская команда в серии пенальти проиграла команде Хорватии, которая в итоге оказалась в финале турнира.
ГЛАС.RU 09:37
Футбол

«Атлетико» повторил клубный рекорд по числу ничьих в сезоне

Мадридский «Атлетико» повторил клубный рекорд по числу ничьих в одном сезоне чемпионата Испании.
Чемпионат 10:25
Политика

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Уверенно и с "минимальными потерями" выходит Россия из пандемии коронавируса, заявил президент Путин.
Газета.Ru 08:09
629
Общество

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
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Шоу-бизнес

Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

Накануне в Сети появились снимки голливудской актрисы, сделанные её сыном Ноксом.
7Дней.ру 02:00
1
Происшествия

Человек, представившийся бойцом UFC, ранил восемь человек

В американском штате Техас человек, которого не пустили в один из баров по причине алкогольного опьянения, ранил из ружья восемь человек, передает BJ Penn.
Газета.Ru вчера в 16:41
1
Происшествия

Гигантское пятно обнаружено на подмосковной реке Поля

В Подмосковье обнаружено огромное пятно на поверхности реки Поля. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэкологии региона.
BFM.ru 10:45
5
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,7K
Общество

Соловьев раскритиковал видеообращение Ефремова

Экономика сегодня 03:59
1,8K
Футбол

Джейми Каррагер: «„Ливерпуль“ в будущем может пожалеть, что не подписал Вернера»

Похоже, парень действительно очень хотел перейти в «Ливерпуль». Позже «красные» могут пожалеть, что не закрыли сделку.
Спорт-Экспресс 05:58
Общество

Рошаль напомнил о важности ношения масок и перчаток

Пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась, в связи с чем маски и перчатки пока рано снимать.
Вечерняя Москва 08:42
8
Общество

Призер Игр разнес двор в Москве из-за боязни клещей и змей

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах по гандболу Михаил Чипурин совершил акт вандализма в одном из дворов Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:38
3
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
2,9K
Авто

Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
171
Общество

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников.
Российская газета 05:19
148
Футбол

«Динамо» добыло волевую победу в ключевом матче с «Зарёй»

Евро-футбол.ру вчера в 12:24
Общество

Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
247
Общество

Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина

Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.
Lenta.ru 07:34
8
Политика

Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах

Lenta.ru 09:38
342
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
544
Общество

В Свердловской области подтверждено еще 254 случая коронавируса

На 14 июня в Свердловской области у 9325 человек выявлен COVID-19.
Kursk.com 03:54
1K
Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала результат пластики

Малиновская решила долго не ждать и обратилась к хирургу, проведя операцию на веках.
Paparazzi.ru 07:35
14
Футбол

«Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче

Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
RT на русском 10:08
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