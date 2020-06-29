Финансы
Rambler News ServiceКурс доллара превысил 70 руб. на фоне снижения цен на нефть
Курс доллара впервые с 15 июня превысил 70 руб. на фоне снижения мировых цен на нефть, свидетельствуют биржевые данные. По состоянию 11:02 по московскому времени курс доллара вырос на 25 коп. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 70,05 руб.
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Происшествия
Американского контрабандиста вывезли из РФ в США во время пандемии
Мужчина покинул Москву во время пандемии коронавируса.
News.ru 16:10
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Общество
В Петербурге против кафе возбудили дело из-за неэтичной рекламы
Петербургское УФАС возбудило дело в отношении кафе "Щелкунчик" из-за неэтичной рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
DP.RU 09:59
Политика
Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти»
Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c "разжиганием ненависти", сообщает Fox News.
Газета.Ru 15:00
Авто
Mercedes выпустил коллекционный Maybach Grand Edition
Компания Mercedes выпустил коллекционный Maybach Grand Edition, предназначенный для Японии.
Picsnews.net 01:53
Здоровье
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России
В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
Происшествия
Обвинение просит провести закрытое заседание по делу историка Соколова
RT на русском 16:04
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
Общество
Избитый оператор Собчак рассказал о «сексуальном насилии» в монастыре
Московский Комсомолец 07:27
Футбол
РФС оштрафовал Азмуна на 40 тысяч рублей за нарушение мер безопасности
КДК РФС рассмотрел обращение РПЛ о нарушениях игроками, официальными лицами и клубами Регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата и применил к нарушителям санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС в виде штрафов.
Матч ТВ 14:09
Общество
В горах Сочи исчезло озеро Малое
В горах Сочи исчезло озеро Малое, расположенное на восточном склоне хребта Левая Псеашха В последние несколько лет ученые отмечали резкое снижение уровня воды в этом водоеме.
Юга.ру 11:32
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19.
Городовой 14:57
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена в фильме «Флэш»
Как сообщают инсайдеры, 68-летний актер Майкл Китон ведет переговоры с Warner Bros. о возвращении к роли Брюса Уэйна/Бэтмена в предстоящем фильме «Флэш», которые пока находятся на ранней стадии.
Киноафиша России 07:33
Политика
Многие британцы не поддержали снос исторических памятников
Многие британцы не поддержали снос исторических памятников в стране.
NewInform 15:55
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
Общество
В России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что за период карантина на российских предприятиях были сокращены около 680 тыс. человек, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Общество
Женевский автосалон-2021 не будет проведён из-за эпидемии коронавируса
Женева, Швейцария, 29 июня 2020, 23:18 — REGNUM Организаторы международного Женевского автосалона из-за пандемии коронавируса приняли решение отменить все его мероприятия, запланированные на 2021 год, сообщает 29 июня пресс-служба руководства автосалона.
REGNUM 16:18
Политика
Суд приговорил экс-премьера Франции к пяти годам тюрьмы
Супруга Фийона получила три года условно, также ей запрещено в течение 10 лет занимать выборные должности.
Народные новости 09:33
Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу актеров из франшизы «Люди Икс»
Актер из Голливуда, известный своей ролью Дедпула, Райан Рейнольдс подключился к онлайн-конференции участников оригинального актерского состава фильма «Люди Икс», хотя его никто не звал.
Городовой 10:14
Политика
Китай высоко оценил танки Т-90М, показанные на параде Победы в Москве
Россия на военном параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве продемонстрировала новые версии танков Т-90М.
Политическая Экспертиза 00:00
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
Армия и оружие
Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России
В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
Взгляд.ру 03:35
Политика
Каир заявил о желании закупить 500 российских танков Т-90МС
Правительство Египта намерено закупить пять сотен танков Т-90МС российского производства.
NewInform 03:06