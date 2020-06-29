Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара превысил 70 руб. на фоне снижения цен на нефть

Курс доллара впервые с 15 июня превысил 70 руб. на фоне снижения мировых цен на нефть, свидетельствуют биржевые данные. По состоянию 11:02 по московскому времени курс доллара вырос на 25 коп. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 70,05 руб.
Читать в источнике
Комментировать174

Подробнее о событии

Курс доллара поднялся выше 70 рублей

Газета.Ru04:09

Курс доллара превысил ₽70 впервые с 15 июня

РБК04:40

Доллар превысил 70 руб., евро — 79 руб. впервые с середины июня

Коммерсантъ04:21

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 70 рублей

ТАСС04:15

Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне снижения валют ЕМ

Финмаркет12:33

Курс доллара поднялся выше 70 рублей

Комсомольская правда04:08

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

Интерфакс04:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости 17:59
242
Общество

Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
557
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
163
Политика

Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти»

Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c "разжиганием ненависти", сообщает Fox News.
Газета.Ru 15:00
2
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
387
Здоровье

Как кофе влияет на вес человека, выяснили ученые

МедиаПоток вчера в 05:41
10
Общество

В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки

В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник 13:35
23
Общество

Мишустин изменил правила льготного автокредитования

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия вчера в 07:53
71
Политика

Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
140
Авто

Audi показала обновлённый кроссовер Q5

Немецкий автомобильный гигант Audi официально рассекретил усовершенствованный паркетник Audi Q5.
Rusargument 15:12
4
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
260
Авто

В интернете появились дебютные рендеры нового седана Lada Vesta

Актуальную Lada Vesta, которая осенью 2019-го лишь слегка "посвежела", ждет полное обновление - кардинально изменится не только ее салон, но и экстерьер.
Новые автомобили 07:52
11
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Деловое.ТВ 02:55
1,7K
Происшествия

При пожаре в многоэтажке на западе Москвы погибли два человека

В результате пожара погибли два человека.
Газета.Ru 14:34
8
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Lenta.ru 16:25
87
Армия и оружие

В США обеспокоены присутствием российских подлодок в Средиземном море

Piter.tv 00:36
45
Происшествия

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
17
Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
16K
Экономика

Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15
30
Политика

США объявили о грантах на создание фильмов об истории Украины

Соединенные Штаты решили официально профинансировать "правильное" с их точки зрения видение истории Украины: с 80-х годов прошлого века и до так называемой "революции достоинства".
РЕН ТВ 13:14
4
Культура

Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме

Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
171
Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил техническое поражение "Оренбургу" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает официальный сайт организации.
Газета.Ru 14:15
6
Транспорт

Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
214
Политика

США могут выкупить у Турции системы С-400

Известия 18:07
Политика

США прекратили экспорт военной продукции в Гонконг

Вашингтон прекратил экспорт военной продукции и технологий двойного назначения в Гонконг.
Lenta.ru 16:41
Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
197
Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
1,1K
Общество

Министр: В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

В России из-за различных последствий распространения коронавируса рабочих мест лишились 680 тысяч человек.
Российская газета 16:57
267
Армия и оружие

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

США в очередной раз ужесточили правила экспортного контроля в отношении поставок товаров в Россию.
РБК 17:00
Кино

Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена в фильме «Флэш»

Как сообщают инсайдеры, 68-летний актер Майкл Китон ведет переговоры с Warner Bros. о возвращении к роли Брюса Уэйна/Бэтмена в предстоящем фильме «Флэш», которые пока находятся на ранней стадии.
Киноафиша России 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное