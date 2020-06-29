Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent перешла к росту и превысила $41,5 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,5%, до $41,3 за баррель по состоянию на 15:31 мск, свидетельствуют данные торгов. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $41,56.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Цены на нефть ускорили темпы роста, восстанавливаясь после утреннего падения

ПРАЙМ12:15

Новости кризиса 29 июня: в России началась четырехдневная рабочая неделя, банки стали меньше доверять россиянам

URA.Ru00:05

Нефть марки Brent торгуется выше $41,5

ТАСС08:35

Мировые цены на нефть падают

Газета.Ru01:41

Нефть подешевела на фоне роста числа заражений COVID-19

Взгляд.ру01:12

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:10

Нефть Brent выросла на 2% с начала торгов

REGNUM12:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 20:11, Ашберн
Игры

Дата выхода Gran Turismo 7 – когда выйдет на PS5 и PS4

Cyber.sports.ru вчера в 12:00
Политика

Соперник Лукашенко сравнил влияние России и США на законность выборов

Один из соперников Александра Лукашенко на президентских выборах Валерий Цепкало заявил, что Россия может сыграть более важную роль в обеспечении законности выборов в Белоруссии, чем США или Евросоюз.
РБК 18:53
Энергетика

Биржевая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

Напомним, 17 июня цена на Аи-95 выросла до 56,7 тысячи рублей за тонну, что стало абсолютным историческим максимумом.
Компания 11:12
490
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
3,6K
Армия и оружие

Министры обороны США и Нидерландов обсудили противостояние РФ и КНР

Противостояние России и КНР обсудили по телефону глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.
РЕН ТВ 19:48
Армия и оружие

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
Известия 19:26
1
Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК 19:44
203
Общество

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
74
Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета вчера в 06:30
85
Происшествия

Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо

Российская газета 09:16
18
Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
1,2K
Игры

В 2021 году выйдет игра по «Гарри Поттеру» с открытым миром

Матч ТВ 11:09
1
Политика

Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти»

Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c "разжиганием ненависти", сообщает Fox News.
Газета.Ru 15:00
3
Культура

Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении

Российский певец и продюсер Филипп Киркоров стал прообразом героя для фильма "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).
Piter.tv 04:03
7
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
173
Культура

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Российская газета 17:19
108
Шоу-бизнес

Ольга Бузова начала ремонт в новой квартире

Ольга Бузова начала ремонт в квартире, которую она купила еще в прошлом году.
ИА InterMedia 11:31
11
Экономика

На Сахалине к лету подорожали крупы, растительное масло и мука

На 4,3 рубля за литр подорожало растительное масло, на 2,5 рубля — килограмм сахара, на 3,9 рубля — килограмм муки.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 05:05
Политика

Шампанское от Жириновского ушло лучшим дамам «Мосфильма»

По мнению режиссера, сегодняшние события в США свидетельствуют о том, что огромная империя рушится.
Вести.Ru 15:31
2
Шоу-бизнес

Денис Мацуев впервые рассказал о ребенке от балерины Шипулиной

В своем последнем интервью Мацуев впервые открыто рассказал о своей семье и в частности о своём ребёнке.
Bimru.ru 08:58
Общество

В Думу внесен проект о направлении маткапитала на покупку техники для дистанционной учебы

Разработчики инициативы отмечают, что с переводом школ на "дистанционку" многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютеров.
ТАСС 15:03
6
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
163
Политика

Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
5
Политика

Путин после 1 июля

Если люди ждут, что система изменится в результате "умного голосования", "марша миллионов" или голосования против поправок, а потом раз за разом обнаруживают, что все по-прежнему, они начинают думать, будто Россия обречена.
Росбалт 03:45
1
Хоккей

Новое тестирование в НХЛ выявило 15 случаев заражения коронавирусом

Согласно сообщению Национальной Хоккейной Лиги, из 1450 игроков было выявлено 15 заболевших спортсменов.
CT news 19:57
Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
992
Политика

Белый дом проведет брифинг про якобы «сговор» России с талибами

Белый дом во вторник проведет брифинг для группы демократов по публикации о якобы имевшем место сговоре России с радикальным движением "Талибан", сообщил телеканал CNN со ссылкой на помощника лидера демократического большинства в палате представителей Стени Хойера.
РИА Новости 19:25
Шоу-бизнес

Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor 10:29
7
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
392
Футбол

Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском вчера в 07:39
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное