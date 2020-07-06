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Газета.RuГазета.Ru

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. Евро также в ходе торгов рос выше 81 руб. впервые с 6 мая. После этого рубль перешел к снижению.В источнике
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Официальный курс доллара США вырос на 84 коп., евро — на 1,34 руб

Urbc.Ru07:21

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

BFM.ru04:23

Курс валют: Центробанк рассказал, на сколько упадёт рубль 7 июля

Свободная Пресса07:15

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Газета.Ru06:17

Евро превысил планку в 81 рубль впервые с 6 мая

Интерфакс04:18

Курс евро превысил 81 рубль

ТАСС04:14

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:06
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Минздрав России назначил профессора Чуланова главным инфекционистом

"Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения России", - говорится в сообщении Минздрава в понедельник.
Интерфакс - Россия07:27

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известиявчера в 21:16
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Российские ученые обнаружили новый физический эффект

Специалисты, представляющие Санкт-Петербургский политехнический университет, пришли к выводу, что амплитуда механических колебаний объекта может увеличиваться без постоянного внешнего воздействия на него.
Московский Комсомолец05:04
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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета06:05
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Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции

В Кремле считают решение по статусу собора Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:23
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