Финансы
Газета.RuКурс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. Евро также в ходе торгов рос выше 81 руб. впервые с 6 мая. После этого рубль перешел к снижению.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 12:34, Ашберн
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 12:34, Ашберн
Политика
Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.
REGNUM 11:20
Игры
Авторы VR-версии L.A. Noire работают над новой игрой для Rockstar
Студия Video Games Deluxe, работавшая над L.A. Noire: The VR Case, сообщила о разработке новой игры.
News.ru 03:28
Происшествия
В Воронежской области остался один из почти 40 очагов COVID-19
Один из почти 40 очагов коронавирусной инфекции остается на территории Воронежской области, сообщает в понедельник облправительство.
РИА Новости 10:27
Хоккей
В НХЛ зафиксировано 23 новых случая заболевания коронавирусом
Сезон продолжится плей-офф из 24 команд. Ранее сообщалось, что в женской НБА зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 11:55
Здоровье
Скончался хирург пермской ГКБ № 4 Алексей Сятчихин
Business Class (Пермь) 11:36
Общество
Азаров на примере цен на бананы высмеял аграрную политику Украины
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на примере цен на бананы высмеял аграрную политику Украины.
Народные новости 08:03
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Политика
Комиссия СФ 15 июля представит доклад о вмешательстве в дела России
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании палаты 15 июля планирует представить ежегодный доклад о попытках иностранного вмешательства в дела России.
Известия 06:25
Происшествия
Михаилу Ефремову предъявили окончательное обвинение по делу о ДТП
ИА Красная Весна 12:19
Общество
Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор
Защита приговорённой к штрафу бывшей сотрудницы Министерства культуры Софьи Апфельбаум обжаловала приговор по делу «Седьмой студии» режиссёра Кирилла Серебренникова.
RT на русском 11:55
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19
Музыка
Грушинский фестиваль в режиме онлайн посмотрели более 500 тыс. человек
Концерты Олега Митяева, Вадима Егорова, Вадима и Валерия Мищуков, Александра Городницкого, Галины Хомчик и многих других авторов смогли увидеть в режиме онлайн зрители Международного фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который завершился 5 июля в Самарской области.
ТАСС 03:02
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
Evo-rus.com 03:41
Происшествия
Сообщение о падении Ан-2 в Нижегородской области не подтвердилось
Ранее региональное управление МЧС сообщило о получении сигнала о падении самолёта Ан-2 на Игумновском шоссе в окрестностях города Дзержинска.
REGNUM 12:28
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 05:07
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости 04:06
Экономика
Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума
«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57
Общество
Путин соболезнует в связи с жертвами наводнений в Китае
Интерфакс - Россия 09:52
Футбол
Тедеско подвел итоги матча «Спартака» с «Тамбовом»
Поединок между подопечными Тедеско и командой Тамбова окончился со счётом 2:3 в пользу гостей.
CT news 03:39
Киберспорт
Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube
Российская газета 10:11
Общество
Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями
В минувшем году самые большие пенсии в России получали жители Чукотского автономного округа – в среднем около 28 тысяч рублей.
Национальная служба новостей 10:20
Футбол
Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии
РИА Новости вчера в 04:30
Космос
Астрономы открыли новый источник углерода во Вселенной
Аргументы и Факты 12:17
Политика
Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем
В июне 2017 года Кузьмук заявил, что Ту-154, рухнувший в Черное море, был взорван изнутри.
Lenta.ru 10:37