Финансы
Газета.RuКурс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. Евро также в ходе торгов рос выше 81 руб. впервые с 6 мая. После этого рубль перешел к снижению.
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Политика
В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля
О работе пропускного пункта "Еленовка" в другие дни будет сообщено дополнительно Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте для недопущения завоза коронавирусной инфекции. на территорию Республики 22 июня КПП "Еленовка" был открыт для выезда из ДНР, а 25 - на въезд.
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Авто
Пименов назвал 6 опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
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США выступили в поддержку персональных санкций Британии
Вашингтон, 6 июля 2020, 22:12 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают персональные санкции, введенные властями Британии против ряда российских граждан и подданных Саудовской Аравии, заявил 6 июля министр финансов США Стивен Мнучин на своей странице в Twitter.
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Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
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В России отмечен всплеск числа решений о банкротствах граждан
В июне наблюдался всплеск числа определений: суды признали 11,5 тыс. граждан банкротами (более чем в два раза больше, чем в июне 2019 года).
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Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
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Шоу-бизнес
Звезда Бродвея Ник Кордеро умер от коронавируса
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
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Фернандеш оценил потенциал Алексея Миранчука
Бывший полузащитник «Локомотива», а ныне хавбек «Краснодара» Мануэл Фернандеш полагает, что лидер московской команды Алексей Миранчук уже сейчас мог бы попробовать силы в топ-клубах Европы.
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В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
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Лекарство против коронавируса исчезло из продажи в российских аптеках
Этим летом с прилавков российских аптек исчезли сразу четыре востребованных лекарственных препарата, которые производят заграничные фармацевтические компании Sanofi и Roche.
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Происшествия
Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50
По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.
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Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала предвыборную программу, где призывает провести референдум по самопровозглашённым ДНР, ЛНР и Приднестровью.
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Июльские выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 млн детей
Июльские единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет, сообщили в Минтруде.
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Вышел трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
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Армия и оружие
Индия может закупить у России военную технику на $800 млн
Минбороны страны планирует осуществить масштабную покупку в сжатые сроки Министерство обороны Индии планирует закупить военную технику на 800 млн долларов в сжатые сроки.
SM News 14:55
Экономика
Капитализация Amazon впервые превысила $1,5 трлн
На торгах 6 июля индекс S&P 500 прибавил 1,33%, достигнув отметки 3170 пунктов.
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Наука
В итальянских Альпах порозовел снег из-за водорослей из Гренландии
Итальянские ученые проводят исследования розового снега в Альпах. Такое явление вызвано водорослями Ancylonema nordenskioeldii.
МИР 24 09:26
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Армия и оружие
В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
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Анна Седокова призналась, что делала липосакцию
Российская поп-исполнительница Анна Седокова призналась, что в молодости скорректировала свое тело с помощью липосакции.
НТВ 11:32
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Политика
Трамп: уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40%
Уровень смертности от COVID-19 упал в Соединенных Штатах на 39%.
Газета.Ru 15:23
Экономика
Российские ИТ-компании могут вывести из-под удара «налогового маневра»
Правительство может вывести российские ИТ-компании из-под удара той части «налогового маневра», которая призвана компенсировать бюджету планируемые послабления для этой отрасли, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 13:58
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Россия опустилась на четвертое место в рейтинге стран с коронавирусом
В рейтинге стран с коронавирусом Россия опустилась на четвертое место.
Уфа1.ру 02:42