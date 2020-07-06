Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. Евро также в ходе торгов рос выше 81 руб. впервые с 6 мая. После этого рубль перешел к снижению.
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Эксперты оценили справедливый курс рубля в ₽70–75 за доллар

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Курсы валют в Беларуси на 6 июля: белорусский рубль сдает позиции перед долларом и евро, и заметно

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Вашингтон, 6 июля 2020, 22:12 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают персональные санкции, введенные властями Британии против ряда российских граждан и подданных Саудовской Аравии, заявил 6 июля министр финансов США Стивен Мнучин на своей странице в Twitter.
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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

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По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.
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Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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В рейтинге стран с коронавирусом Россия опустилась на четвертое место.
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