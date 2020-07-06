Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. Евро также в ходе торгов рос выше 81 руб. впервые с 6 мая. После этого рубль перешел к снижению.
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Официальный курс доллара США вырос на 84 коп., евро — на 1,34 руб

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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 07:51, Ашберн
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
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В условиях ослабления европейского рынка газа «Газпром» акцентирует внимание на восточном фронте – план расширения поставок в Китай рассматривается руководством холдинга как все более перспективное и диверсификационное направление.
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