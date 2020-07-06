Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. Евро также в ходе торгов рос выше 81 руб. впервые с 6 мая. После этого рубль перешел к снижению.
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Курс евро впервые за два месяца превысил 81 рубль

RT на русском10:23

Курс евро впервые с начала мая поднялся выше 81 рубля

РИА Новости07:00

Евро превысил планку в 81 рубль впервые с 6 мая

Интерфакс04:18

Курс валют сегодня: рубль обвалился после роста на открытии торгов

Свободная Пресса04:36

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

BFM.ru04:23

Курс доллара превысил ₽72 первые с 22 мая

РБК05:19

Курс евро превысил 81 рубль

ТАСС04:14
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 10:44, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 6 июля: белорусский рубль сдает позиции перед долларом и евро, и заметно

КП - Беларусь08:07
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 10:44, Ашберн
Общество

7 июля в Москве вводится «оранжевый» уровень опасности из-за жары

7 июля в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, который означает, что метеорологические условия потенциально опасны для людей.
Вести Подмосковья 10:20
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Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой

News.ru 03 июля в 05:17
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

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Общество

Рошаль призвал жителей Москвы «не быть дураками» и носить маски

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах.
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Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

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Политика

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
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На Кубани в убийстве племянника подозревают 28-летнюю женщину

Газета.Ru 08:37
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В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу

В правительстве Свердловской области прокомментировали письмо главы местного Роспотребнадзора Дмитрия Козловских о занижении реального количества зараженных коронавирусом.
Городовой 03 июля в 11:30
Общество

Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения

«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском 09:46
Общество

Итин и Малобродский обжаловали приговор по делу «Седьмой студии»

Коммерсантъ 08:54
Общество

Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному

В Люблинский районный суд Москвы поступил иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина бизнесмена Александра Удодова к основателю ФБК Алексею Навальному.
Znak.com 08:49
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Общество

Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в Индии с начала пандемии достигло 697 413 человек, следует из данных индийского Минздрава.
Коммерсантъ 04:21
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Гаджеты

Обновление «сломало» зарядку на флагманских смартфонах Samsung

Владельцы смартфонов флагманской серии Samsung сообщили о проблемах с зарядкой устройств, сообщает портал Sam Mobile.
РИА Новости 10:05
Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Армия и оружие

Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж

Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 10:17
Технологии

25 приложений для Android похищали учетные данные Facebook

Двадцать пять приложений для операционной системы Android, которые можно было загрузить со страниц интернет-магазина Google Play Store, являются вредоносными.
Goroday.ru 03 июля в 22:25
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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Космос

13-й запуск коммерческой ракеты-носителя Electron оказался неудачным

Частная американская компания Rocket Lab, выводящая на орбиту небольшие спутники с помощью ракеты-носителя Electron, 4 июля произвела очередной, 13-й запуск.
iXBT.com 06:30
Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
Общество

Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями

В минувшем году самые большие пенсии в России получали жители Чукотского автономного округа – в среднем около 28 тысяч рублей.
Национальная служба новостей 10:20
Армия и оружие

США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru вчера в 03:24
Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

В Instagram актер опубликовал пост, в котором вежливо попросил всех тех, кому интересна его личная жизнь, не выходить за рамки приличия.
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Шоу-бизнес

Ван Дамм выразил соболезнования Хабибу в связи со смертью отца

Газета.Ru 08:34
Футбол

Лапочкин рассудит «Спартак» и «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ

Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным обслужит центральный матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и "Локомотивом", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 10:24
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