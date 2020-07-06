Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. Евро также в ходе торгов рос выше 81 руб. впервые с 6 мая. После этого рубль перешел к снижению.
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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:14

Курс валют 7 июля: рубль снизился на открытии торгов

Свободная Пресса04:25

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,95 рубля

ТАСС03:02

Рубль продолжает дешеветь к доллару и евро

Газета.Ru12:45

Доллар и биткоин подорожали. Во что инвестировать выгодней

РБК02:28

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

BFM.ruвчера в 04:23
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 13:08, Ашберн
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Общество

Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Газета.Ru 11:51
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Происшествия

В Брянске задержан глава комитета ЖКХ Игорь Гинькин

В Брянске задержали председателя комитета ЖКХ администрации города Игоря Гинькина, сообщили «Брянским новостям» в органах власти.
Брянские новости 12:56
2
Общество

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

В Москве задержали Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 03:40
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Общество

Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта

Lenta.ru 12:29
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Наука

В затопленных пещерах Мексики нашли шахты древних индейцев

Исследователям удалось обнаружить 3 шахтные системы в которых древние люди добывали охру — этот оксид железа является одним их важнейших красителей в истории человечества.
Вечерний курьер вчера в 16:53
11
Общество

Глава ВОЗ заявил, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика.
ТАСС 11:36
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Здоровье

Утверждены методические рекомендации по возобновлению диспансеризации

Минздравом РФ утверждены временные методические рекомендации, касающиеся организации проведения профилактических медосмотров и плановой диспансеризации населения на фоне риска распространения коронавирусной инфекции.
Медуниверситет.рф 11:35
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек», 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.
Lenta.ru 11:31
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Армия и оружие

В пресс-службе Центрального военного округа разъяснили, что происходит с омским медцентром Минобороны

На запрос нашего издания при подготовке материала в пресс-службе Центрального военного округа не ответили.
БК55 11:21
2
Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
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Футбол

Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния

Голкиперы московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку вратарю подмосковной команды "Знамя Труда" Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.
РИА Новости 04:36
Общество

График подачи воды установили в ряде городов Кубани из-за засухи

На Кубани в ряде городов был введен график подачи воды из-за засухи в регионе.
Газета.Ru 10:54
8
Общество

Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом

Тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
ТАСС 11:35
29
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
2,1K
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
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Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24
6
Общество

Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате

Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
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Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
244
Армия и оружие

Лукашенко сменил главу военной разведки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил страны, сообщается на сайте белорусского президента.
Газета.Ru 12:59
Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

Газета.Ru 11:23
3
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Экономика

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
12
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
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Армия и оружие

В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше

На вооружении армии Хафтара стало одним ЗРПК «Панцирь-С» меньше.
Avia.pro 12:05
2
Общество

Москвичей предупредили о граде и смерче вечером во вторник

Вечером во вторник на территории Москвы пройдут ливни с грозами, также ожидается смерч и град, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РИАМО 04:32
97
Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:28
691
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
40
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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