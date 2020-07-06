Финансы
Газета.RuКурс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. Евро также в ходе торгов рос выше 81 руб. впервые с 6 мая. После этого рубль перешел к снижению.
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Общество
ЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов
Чтобы воспользоваться сервисом pull-переводов достаточно открыть окно Системы быстрых платежей в приложении банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках.
ТАСС 03:25
Политика
Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:45
Происшествия
Полицейское следствие осталось без генерала
Пока расследуется дело генералов, по итогам служебной проверки из системы МВД был уволен руководитель СД генерал-полковник юстиции Александр Романов.
Коммерсантъ 05:37
Экономика
Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов
Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
РБК 05:02
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
В России готовят новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Правительство разрабатывает новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год для семей с детьми.
Городовой 03:23
Наука
В РФ объединили нейросеть и VR ради исследований
МедиаПоток 04 июля в 02:05
Шоу-бизнес
В соцсетях появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Фото: Instagram Маргариты Соколовой Из больницы МакSим выписали еще в марте, но работать, давать интервью и участвовать в съемках певица пока не будет.
Общественная служба новостей 04 июля в 09:23
Здоровье
В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы
Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии.
RT на русском 05:26
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
Музыка
Новый клип группы «Ленинград» собрал более миллиона просмотров
Радио Sputnik 05:48
Экономика
Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04 июля в 07:54
Общество
В Ханты-Мансийске могут закрыть торговые центры из-за коронавируса
Местные власти поясняют, что жители Ханты-Мансийска, "вдохновленные хорошими новостями" об уменьшении числа заболевших в других регионах, вышли на прогулки, детские площадки, в торговые центры, начали выезжать на отдых за городом, стали активнее пользоваться общественным транспортом без соблюдения масочного режима.
РИА Новости 01:53
Путешествия
Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян
Немецкие туроператоры по предписанию властей до 1 сентября сняли все программы по Турции, переориентировавшись на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии, сообщает АТОР.
РИА Новости 04:47
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
Происшествия
ФСБ изъяла у курьеров 55 кг наркотиков
Коммерсантъ 04:58
Экономика
Россиянам пообещали досрочное снижение ставок по ипотеке
Снижение средней ставки по ипотеке до 8 процентов к 2024 году предусмотрено национальным проектом «Жилье и городская среда».
Lenta.ru 05:35
Общество
Домогательства назвали ценой вступления в армию США для женщин
Офицер ВВС США Бетси Шоллер написала в социальной сети Facebook, что сексуальные домогательства приходится терпеть, чтобы попасть в армию.
Телеканал 360° 06:58
Наука
Углерод в ATLAS позволил оценить возраст других комет
Комета ATLAS приблизилась к Земле в мае 2020 года и разрушилась. Это явление можно было наблюдать с Земли.
Индикатор 02:27
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
Авто
Изображения «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Новые автомобили 01:23
Общество
Власти Москвы ответили на подачу в ЕСПЧ иска из-за распознавания лиц
По мнению бывшего замминистра энергетики и оппозиционера Владимира Милова и общественного деятеля Алены Поповой, подавших жалобу в ЕСПЧ, применение технологии распознавания лиц на митингах нарушает право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать процедуры идентификации во время митинга — право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 05:44
Технологии
«Одноклассники» создали платформу по обработке контента с помощью ИИ
У соц. сети появился «Робби» – автоматизированная платформа, анализирующая материалы на сайте при помощи нейросетей и big data.
МНИАП.рф 06:57
Космос
На Восточный доставлено новое оборудование для ракеты «Ангара»
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что на космодром Восточный прибыло оборудование для космического ракетного комплекса «Ангара».
3DNews 02:59
Биатлон
Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными
Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными.
Общественное телевидение России 05:41
Происшествия
СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 04 июля в 09:28