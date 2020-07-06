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МоссоветМоссовет

Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая

Mossovetinfo.ru – Курс евро в ходе торгов на московской бирже поднялся выше 81 рубля, следует из данных торгов. Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.В источнике
Подробнее о событии

Курс валют 7 июля: рубль снизился на открытии торгов

Свободная Прессавчера в 04:25

Доллар на Московской бирже сегодня превысил отметку в 72 рубля. Это произошло впервые с 22 мая

Эхо Москвы6 июля в 12:35

Курс евро превысил 81 рубль

ТАСС6 июля в 04:14

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Газета.Ru6 июля в 06:17

Евро превысил планку в 81 рубль впервые с 6 мая

Интерфакс6 июля в 04:18

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

BFM.ru6 июля в 04:23

Биржевой курс доллара превысил 72 руб

Коммерсантъ6 июля в 09:46
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Источник рассказал о возможном мотиве Сафронова

Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» и бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов мог пойти на сотрудничество с иностранными спецслужбами из-за обиды за смерть своего отца, рассказал «Известиям» источник в ФСБ.
Источник рассказал о возможном мотиве Сафронова
Известия19:00
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Сбербанк зафиксировал рост расходов россиян за неделю

По данным Сбербанка, 29 и 30 июня падение расходов россиян относительно аналогичного периода прошлого года составляло 7,9%. Однако после поступления гражданам социальных выплат в качестве меры поддержки на фоне пандемии коронавируса был зафиксирован рост трат на 20% год к году.
Rambler News Serviceвчера в 08:04
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Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ

Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру6 июля в 16:22
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Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUMвчера в 04:30
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Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ).
Lenta.ruвчера в 14:05
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Нико Росберг заявил об обнулении чемпионских титулов Себастьяна Феттеля

Чемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг достаточно жестко раскритиковал соотечественника Себастьяна Феттеля после Гран При Австрии, на котором пилот Ferrari столкнулся с Карлосом Сайнсом и финишировал предпоследним.
Autosport.com.ruвчера в 07:48
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